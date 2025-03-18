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Испания
18 марта 2025, 14:31 | Обновлено 18 марта 2025, 14:32
1481
1

Менталитет неудачников. Один из лучших форвардов мира разочаровался в клубе

Хулиан Альварес не особо рад происходящим в «Атлетико»

18 марта 2025, 14:31 | Обновлено 18 марта 2025, 14:32
1481
1
Менталитет неудачников. Один из лучших форвардов мира разочаровался в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Аргентинский страйкер мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес не особо доволен происходящим в клубе, сообщает El Nacional.

По информации источника, 23-летнему футболисту не нравится реакция главного тренера команды Диего Симеоне и его окружения на последние неудачи клуба. Вылетев из Лиги чемпионов от «Реала и проиграв «Барселоне» в чемпионате, коуч отметил то, что он доволен тем, как его команда боролась, но Хулиан ожидал более амбициозной речи.

Этап карьеры в «Манчестер Сити» выработал в Альваресе менталитет победителя, желающего бороться за трофеи. В тоже время игрок остается верен клубу и ожидает шагов вперед от «матрасников» в ближайшие годы.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, кого подпишет Реал вместо Винисиуса.

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Хулиан Альварес Манчестер Сити Диего Симеоне Атлетико Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Барселона
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Дані Рохас
Напомните Хуллиану кто с пенкой обосрался)) Невшклепа не может пенальти пробить, не то что бы забить
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