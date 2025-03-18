Менталитет неудачников. Один из лучших форвардов мира разочаровался в клубе

Аргентинский страйкер мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес не особо доволен происходящим в клубе, сообщает El Nacional.

По информации источника, 23-летнему футболисту не нравится реакция главного тренера команды Диего Симеоне и его окружения на последние неудачи клуба. Вылетев из Лиги чемпионов от «Реала и проиграв «Барселоне» в чемпионате, коуч отметил то, что он доволен тем, как его команда боролась, но Хулиан ожидал более амбициозной речи.

Этап карьеры в «Манчестер Сити» выработал в Альваресе менталитет победителя, желающего бороться за трофеи. В тоже время игрок остается верен клубу и ожидает шагов вперед от «матрасников» в ближайшие годы.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, кого подпишет Реал вместо Винисиуса.