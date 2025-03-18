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Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 05:14 | Обновлено 18 марта 2025, 06:05
67
0

Верес был близок к подписанию швейцарского защитника

Миле Вукелич прошел школу Базеля и выступает за резерв Цюриха

18 марта 2025, 05:14 | Обновлено 18 марта 2025, 06:05
67
0
Верес был близок к подписанию швейцарского защитника
ФК Базель. Миле Вукелич

Скаутская служба ровенского «Вереса» во главе с Юрием Габовдой долгое время искала усиление в центре защиты.

Одним из кандидатов был 21-летний швейцарец Миле Вукелич – воспитанник «Базеля», который ныне играет за дубль «Цюриха».

Клуб из Ровно установил контакт со швейцарским защитником, и тот проявил заинтересованность в переходе.

В решающий момент «Верес» получил возможность подписать капитана молодежной команды «Динамо» и уроженца Ровного Назара Балабу.

Руководство сделало выбор в пользу своего воспитанника, и именно Балаба стал новичком ровенской команды.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость швейцарца в 100 тысяч евро.

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Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ Цюрих Базель Назар Балаба Юрий Габовда
Николай Степанов Источник: Telegram
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