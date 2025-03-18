Верес был близок к подписанию швейцарского защитника

Скаутская служба ровенского «Вереса» во главе с Юрием Габовдой долгое время искала усиление в центре защиты.

Одним из кандидатов был 21-летний швейцарец Миле Вукелич – воспитанник «Базеля», который ныне играет за дубль «Цюриха».

Клуб из Ровно установил контакт со швейцарским защитником, и тот проявил заинтересованность в переходе.

В решающий момент «Верес» получил возможность подписать капитана молодежной команды «Динамо» и уроженца Ровного Назара Балабу.

Руководство сделало выбор в пользу своего воспитанника, и именно Балаба стал новичком ровенской команды.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость швейцарца в 100 тысяч евро.