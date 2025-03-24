Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Мадриде может появиться чемпион мира. Он побил трансферный рекорд
Испания
24 марта 2025, 02:10 |
139
0

В Мадриде может появиться чемпион мира. Он побил трансферный рекорд

«Атлетико» рассматривает подписание Поля Погба

24 марта 2025, 02:10 |
139
0
В Мадриде может появиться чемпион мира. Он побил трансферный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Французский полузащитник Поль Погба находится в активном поиске нового клуба. Погба установил некогда трансферный рекорд, перейдя из «Ювентуса» в «МЮ» за 105 миллионов евро.

У Погба есть вариант с переходом в «Интер» Майами, однако француз может также продолжить карьеру в Ла Лиге. Подписание Погба рассматривает мадридский гранд «Атлетико». Самому французу также больше импонирует вариант с переходом в испанский чемпионат, ведь он хочет еще поиграть на самом высоком уровне.

Погба сейчас находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Месси попросил Бекхэма подписать в «Интер Майами» Поля Погба.

По теме:
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Реал закрыл трансфер суперзвезды. Осталось лишь официальное представление
Барселона определилась с первым летним трансфером. Неожиданное подписание
Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Major League Soccer (MLS) Интер Майами
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
Другие виды | 23 марта 2025, 09:22 13
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае

Ярослава заявила, что ей помешала травма

Франция – Хорватия – 2:0 (пен. 5:4). Камбек на Стад де Франс. Видео голов
Футбол | 24 марта 2025, 01:13 0
Франция – Хорватия – 2:0 (пен. 5:4). Камбек на Стад де Франс. Видео голов
Франция – Хорватия – 2:0 (пен. 5:4). Камбек на Стад де Франс. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги наций 2024/25

Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Футбол | 23.03.2025, 10:34
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Футбол | 23.03.2025, 20:31
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Бельгия – Украина. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги наций
Футбол | 23.03.2025, 19:50
Бельгия – Украина. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги наций
Бельгия – Украина. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
22.03.2025, 03:31 5
Бокс
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
23.03.2025, 08:50 7
Футбол
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
22.03.2025, 21:12 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
22.03.2025, 07:48 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
23.03.2025, 09:13 3
Бокс
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
22.03.2025, 16:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем