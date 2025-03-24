В Мадриде может появиться чемпион мира. Он побил трансферный рекорд
«Атлетико» рассматривает подписание Поля Погба
Французский полузащитник Поль Погба находится в активном поиске нового клуба. Погба установил некогда трансферный рекорд, перейдя из «Ювентуса» в «МЮ» за 105 миллионов евро.
У Погба есть вариант с переходом в «Интер» Майами, однако француз может также продолжить карьеру в Ла Лиге. Подписание Погба рассматривает мадридский гранд «Атлетико». Самому французу также больше импонирует вариант с переходом в испанский чемпионат, ведь он хочет еще поиграть на самом высоком уровне.
Погба сейчас находится в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что Месси попросил Бекхэма подписать в «Интер Майами» Поля Погба.
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