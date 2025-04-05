Роналду назвал лучшего капитана в футболе, которого он видел

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду назвал лучшего футболиста в истории футбола. Роналду выделил легендарного ирландского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Роя Кина.

«Я уже неоднократно упоминал, для меня Рой Кин был лучшим капитаном», – сказал Криштиану Роналду.

Роналду играл вместе с Кином в «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2005 год.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».