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05 апреля 2025, 03:09 |
73
0

Роналду назвал лучшего капитана в футболе, которого он видел

Криштиану выделил Роя Кина

05 апреля 2025, 03:09 |
73
0
Роналду назвал лучшего капитана в футболе, которого он видел
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду назвал лучшего футболиста в истории футбола. Роналду выделил легендарного ирландского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Роя Кина.

«Я уже неоднократно упоминал, для меня Рой Кин был лучшим капитаном», – сказал Криштиану Роналду.

Роналду играл вместе с Кином в «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2005 год.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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