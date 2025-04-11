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11 апреля 2025, 02:51 |
51
0

Какой футболист получил больше всего красных карточек в истории? 

Лидером рейтинга является Херардо Бедойя

11 апреля 2025, 02:51 |
51
0
Какой футболист получил больше всего красных карточек в истории? 
GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг футболистов, которые получили больше всего в карьере красных карточек.

Лидером рейтинга стал бывший защитник сборной Колумбии Херардо Бедойя, который за карьеру был удален с поля 46 раз.

Вторую строчку занял легендарный центрбек «Реала» Серхио Рамос, который получил 30 красных карточек.

Третья строчка отошла еще одному испанцу – Пабло Альфаро, он играл за «Барселону» и «Атлетико» и получил 27 красных карточек.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рекордсмены по красным карточкам за всю историю футбола

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GiveMeSport Серхио Рамос удаление (красная карточка) рейтинг
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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