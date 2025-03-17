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  4. Гарначо сравнялся с Роналду по количеству голов в Премьер-лиге до 21 года
Англия
17 марта 2025, 22:31 |
130
0

Гарначо сравнялся с Роналду по количеству голов в Премьер-лиге до 21 года

Аргентинец забил гол в игре против «Лестера»

17 марта 2025, 22:31 |
130
0
Гарначо сравнялся с Роналду по количеству голов в Премьер-лиге до 21 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

20-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо отметился забитым мячом в ворота «Лестера» и сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов в АПЛ до 21 года (14).

16 марта состоялась игра 29-го тура Премьер-лиги между командами «Лестер» и «Ман Юнайтед». Матч завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

В нынешнем сезоне АПЛ Гарначо в составе «красных дьяволов» провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Команда Рубена Аморима занимает 13-е место в таблице чемпионата (10 побед, 7 ничьих, 12 поражений).

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Алехандро Гарначо Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Лестер Лестер - Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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