Гарначо сравнялся с Роналду по количеству голов в Премьер-лиге до 21 года

20-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо отметился забитым мячом в ворота «Лестера» и сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов в АПЛ до 21 года (14).

16 марта состоялась игра 29-го тура Премьер-лиги между командами «Лестер» и «Ман Юнайтед». Матч завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

В нынешнем сезоне АПЛ Гарначо в составе «красных дьяволов» провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Команда Рубена Аморима занимает 13-е место в таблице чемпионата (10 побед, 7 ничьих, 12 поражений).