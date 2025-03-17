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  4. Килиан МБАППЕ: «О чем, к черту, ты говоришь?»
Испания
17 марта 2025, 22:19 |
1193
2

Килиан МБАППЕ: «О чем, к черту, ты говоришь?»

Француз высказался о Золотом мяче

17 марта 2025, 22:19 |
1193
2
Килиан МБАППЕ: «О чем, к черту, ты говоришь?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Звездный французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о самой престижной индивидуальной награде в футболе – Золотом мяче.

«Золотой мяч? Что такое Золотой мяч? Родри – это обладатель Золотого мяча для вас? Я думал, что Золотой мяч получит Винисиус Жуниор, но в конце концов награду отдали Родри. Если бы я сказал кому-то об этом три месяца назад, вы бы ответили: «О чем, черт возьми, ты говоришь?

Сегодня мы не знаем, кому достанется «Золотой мяч». Любой игрок может его получить, возможно даже вратарь», – сказал Мбаппе.

Ранее Мбаппе обошел Роналдо по количеству голов в первом сезоне в «Реале».

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Винисиус Жуниор Родри
Дмитрий Олейник Источник: Le Parisien
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Комментарии 2
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andre_lui
Який Вінісіус? Чи він вас там кусає усіх
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