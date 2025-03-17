Килиан МБАППЕ: «О чем, к черту, ты говоришь?»

Звездный французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о самой престижной индивидуальной награде в футболе – Золотом мяче.

«Золотой мяч? Что такое Золотой мяч? Родри – это обладатель Золотого мяча для вас? Я думал, что Золотой мяч получит Винисиус Жуниор, но в конце концов награду отдали Родри. Если бы я сказал кому-то об этом три месяца назад, вы бы ответили: «О чем, черт возьми, ты говоришь?

Сегодня мы не знаем, кому достанется «Золотой мяч». Любой игрок может его получить, возможно даже вратарь», – сказал Мбаппе.

Ранее Мбаппе обошел Роналдо по количеству голов в первом сезоне в «Реале».