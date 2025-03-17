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  4. Красноперов рассказал, будет ли ФСК Мариуполь поглощен другим клубом
Украина. Премьер лига
17 марта 2025, 21:43 | Обновлено 17 марта 2025, 21:57
440
0

Красноперов рассказал, будет ли ФСК Мариуполь поглощен другим клубом

Клуб Первой лиги может объединиться с аматорским Фениксом Подмонастырь

17 марта 2025, 21:43 | Обновлено 17 марта 2025, 21:57
440
0
Красноперов рассказал, будет ли ФСК Мариуполь поглощен другим клубом
ФСК Мариуполь. Олег Красноперов

лавный тренер ФСК «Мариуполь» Олег Красноперов прокомментировал возможное поглощение его команды аматорским клубом «Феникс» Подмонастырь:

«Тоже слышал об этом, но это больше вопрос к руководству – директору Павлу Ляхову и президенту Александру Ярошенко.

Мое возможное трудоустройство при объединении? До этого разговор еще не доходил. Пока они узнают все нюансы – по поводу долгов и тому подобное».

ФСК Мариуполь завершил первую часть сезона на шестом месте в группе Б Первой лиги и весной должен бороться за сохранение места в дивизионе в группе Выбывание. Первый официальный матч 2025 года команда з Мариуполя сыграет 30 марта против Прикарпатья. Красноперов возглавляет ФСК «Мариуполь» с января 2021 года.

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ФСК Мариуполь аматорский футбол Олег Красноперов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс Подмонастырь
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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