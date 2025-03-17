Красноперов рассказал, будет ли ФСК Мариуполь поглощен другим клубом
Клуб Первой лиги может объединиться с аматорским Фениксом Подмонастырь
лавный тренер ФСК «Мариуполь» Олег Красноперов прокомментировал возможное поглощение его команды аматорским клубом «Феникс» Подмонастырь:
«Тоже слышал об этом, но это больше вопрос к руководству – директору Павлу Ляхову и президенту Александру Ярошенко.
Мое возможное трудоустройство при объединении? До этого разговор еще не доходил. Пока они узнают все нюансы – по поводу долгов и тому подобное».
ФСК Мариуполь завершил первую часть сезона на шестом месте в группе Б Первой лиги и весной должен бороться за сохранение места в дивизионе в группе Выбывание. Первый официальный матч 2025 года команда з Мариуполя сыграет 30 марта против Прикарпатья. Красноперов возглавляет ФСК «Мариуполь» с января 2021 года.
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