Красноперов рассказал, будет ли ФСК Мариуполь поглощен другим клубом

лавный тренер ФСК «Мариуполь» Олег Красноперов прокомментировал возможное поглощение его команды аматорским клубом «Феникс» Подмонастырь:

«Тоже слышал об этом, но это больше вопрос к руководству – директору Павлу Ляхову и президенту Александру Ярошенко.

Мое возможное трудоустройство при объединении? До этого разговор еще не доходил. Пока они узнают все нюансы – по поводу долгов и тому подобное».

ФСК Мариуполь завершил первую часть сезона на шестом месте в группе Б Первой лиги и весной должен бороться за сохранение места в дивизионе в группе Выбывание. Первый официальный матч 2025 года команда з Мариуполя сыграет 30 марта против Прикарпатья. Красноперов возглавляет ФСК «Мариуполь» с января 2021 года.