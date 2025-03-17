Стало известно, где Черноморец проведет тайм-аут в чемпионате

Паузу в чемпионате, вызванную участием национальной сборной Украины в матчах плей-офф Лиги Европы с Бельгией, одесский «Черноморец» проведет в родном городе.

Как стало известно Sport.ua, после матча 21-го тура УПЛ с «Ингульцом» футболисты получили два выходных, после которых планируют возобновить работу в среду, 19 марта.

В течение ближайших полутора недель «моряки» будут работать на собственной клубной базе в Совиньоне в режиме двухразовых занятий. По словам главного тренера «Черноморца» Александра Бабича, в следующее воскресенье, 23 марта, запланировано проведение контрольного матча.

Сейчас ведутся переговоры о спарринге с потенциальными соперниками из Премьер-лиги, официальные игры с которыми в нынешнем чемпионате уже состоялись. Если по каким-то причинам договориться не удастся, то для ликвидации нехватки игровой практики будет проведена двусторонняя игра или спарринг с любительским коллективом.

Напомним, что «Черноморец» занимает в турнирной таблице УПЛ предпоследнее, 15 место. В его активе 15 очков.