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  4. Александр БАБИЧ: «Комментировать не хочется, потому что очень стыдно»
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 19:07 |
547
0

Александр БАБИЧ: «Комментировать не хочется, потому что очень стыдно»

«Черноморец» минимально уступил «Ингульцу»

16 марта 2025, 19:07 |
547
0
Александр БАБИЧ: «Комментировать не хочется, потому что очень стыдно»
ФК Чорноморец. Александр Бабич

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал поражение своей команды от «Ингульца» (0:1) в матче 21-го тура УПЛ.

– Комментировать не хочется, потому что очень стыдно перед болельщиками. Стыдно за первый тайм, который мы провели. Действия наших футболистов были совсем непонятными. Не об этом мы договаривались. Скажу откровенно, пока что от футболистов у нас есть только фамилии.

Во втором тайме сделали замены, немного изменили игру, но подвела реализация. Было четыре момента, которые надо было использовать. Супер-момент у Янакова, Билошевский не забил... Очень много негатива после этого матча, но надо все проанализировать и разобраться.

– Почему сегодня не играл Скиба?

– Лучший игрок месяца сегодня не попал в заявку. Немного заболел «звездной болезнью». Чтобы попадать в состав, нужно отрабатывать на каждой тренировке.

– Опытный Богдан Бутко сегодня неудачно действовал в защите. Как он это объяснил?

– После игры он извинился перед всеми за такую ошибку, которая ему не свойственна. Перед матчем мы договаривались играть иначе. Что заставило Бутко действовать именно так? Будем разговаривать с ним и со всей командой.

– Возможно, команда недооценила соперника?

– Всю неделю мы говорили об этом. Говорили, что соперник непростой, разбирали его игру. Руководство приезжало и тоже подчеркивало важность этого матча. Будем разбираться.

– Была ли достаточная мотивация у команды? Или, возможно, есть штрафы за такие матчи?

– За эту игру все должны были получить премии. Всем сказали, что будет мотивация, но так мотивацию не зарабатывают.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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