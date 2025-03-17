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Лига наций
17 марта 2025, 21:28 |
201
0

Бельгия начала подготовку к матчам против Украины с новым тренером

Руди Гарсия дебютирует с «красными дьяволами»

17 марта 2025, 21:28 |
201
0
Бельгия начала подготовку к матчам против Украины с новым тренером
rbfa.be. Кевин де Брюйне

Соперник сборной Украины собрался на тренировочной базе в Тюбизе. Сборная Бельгии не только готовится к матчам против сине-желтых, но и знакомится с новым главным тренером Руди Гарсией.

Первыми в расположение сборной прибыли Кевин де Брюйне, Жереми Доку (Манчестер Сити) и Ваут Фас (Лестер). Впоследствии прибыли и другие футболисты.

Для Руди Гарсии эти матчи со сборной Украины также важны, ведь они дебютные для него на посту главного тренера.

Украина и Бельгия встретятся на стадии плей-офф Лиги наций, борясь за место в Лиге А.

Сборная Украины уже выступала в Лиге А в сезоне 2020/21. В решающем матче против сборной Швейцарии нашей команде было засчитано техническое поражение из-за положительных тестов на COVID среди игроков.

Украина с Бельгией встретится 20-го и 23 марта.

Ранее стало известно, что вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прибыл в расположение сборной.

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Александр Сильченко Источник: Федерация футбола Бельгии
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