Думает ли Ярмоленко о бомбардирском рекорде? Ребров ответил на вопрос

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчами против команды Бельгии в плей-офф Лиги наций ответил на вопрос относительно вингера сине-желтых Андрея Ярмоленко.

– Может этот сбор стать для Ярмоленко последним в национальной команде? До рекорда Шевченко осталось всего два гола.

– Я вообще об этом не думал, и уверен, что Андрей тоже. Он не будет выходить на поле с мыслями о рекордах.

Я даже не хочу вспоминать игрока, который пытался бить какие-то рекорды [имеется в виду Евгений Селезнев], потому что это совсем не тот случай.

Андрей всегда отдает все что есть – на поле, и это для него самое главное.

Андрей Ярмоленко забил 46 голов за сборную Украины, а рекордсменом сине-желтой команды Андрей Шевченко (48 мячей).