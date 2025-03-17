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  4. Думает ли Ярмоленко о бомбардирском рекорде? Ребров ответил на вопрос
Лига Европы
17 марта 2025, 20:49 | Обновлено 17 марта 2025, 21:03
350
0

Думает ли Ярмоленко о бомбардирском рекорде? Ребров ответил на вопрос

Ярмоленко на два мяча отстает от Шевченко по голам за сборную Украины

17 марта 2025, 20:49 | Обновлено 17 марта 2025, 21:03
350
0
Думает ли Ярмоленко о бомбардирском рекорде? Ребров ответил на вопрос
УАФ. Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчами против команды Бельгии в плей-офф Лиги наций ответил на вопрос относительно вингера сине-желтых Андрея Ярмоленко.

– Может этот сбор стать для Ярмоленко последним в национальной команде? До рекорда Шевченко осталось всего два гола.

– Я вообще об этом не думал, и уверен, что Андрей тоже. Он не будет выходить на поле с мыслями о рекордах.

Я даже не хочу вспоминать игрока, который пытался бить какие-то рекорды [имеется в виду Евгений Селезнев], потому что это совсем не тот случай.

Андрей всегда отдает все что есть – на поле, и это для него самое главное.

Андрей Ярмоленко забил 46 голов за сборную Украины, а рекордсменом сине-желтой команды Андрей Шевченко (48 мячей).

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Андрей Шевченко Евгений Селезнев
Николай Степанов Источник: YouTube
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