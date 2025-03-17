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  4. Ямал повторил рекорд Фати по количеству голов в Ла Лиге до 18 лет
Испания
17 марта 2025, 20:54 |
334
0

Ямал повторил рекорд Фати по количеству голов в Ла Лиге до 18 лет

Ламин отметился забитым мячом в ворота «Атлетико»

17 марта 2025, 20:54 |
334
0
Ямал повторил рекорд Фати по количеству голов в Ла Лиге до 18 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал отметился забитым мяч в последнем поединке против «Атлетико» и увеличил свое количество голов в Ла Лиге до 11. Испанец повторил рекорд по забитым мячам в чемпионате до 18 лет.

16 марта состоялся матч 28-го тура испанского чемпионата между командами «Атлетико» и «Барселона». Игра завершилась результативной победой гостей со счетом 4:2.

Первое место по количеству голов в Ла Лиге до 18 лет принадлежит Ламину Ямалу, Ансу Фати и Пабло Помбо (по 11 каждый).

В этом сезоне чемпионата Испании Ямал провел 24 матча, отметившись 17 результативными действиями (6 Г + 11 А). «Каталонцы» являются лидерами турнирной таблицы лиги (19 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Атлетико - Барселона Ламин Ямал Ансу Фати
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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