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Испания
17 марта 2025, 20:35 |
623
0

Невероятная Барселона под руководством Флика. Статистика каталонского клуба

«Блауграна» в гостях разгромила «Атлетико»

17 марта 2025, 20:35 |
623
0
Невероятная Барселона под руководством Флика. Статистика каталонского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» одержала победу в последней встрече против «Атлетико» и увеличила беспроигрышную серию до 18 матчей во всех соревнованиях (15 побед, 3 ничьи).

16 марта состоялся поединок 28-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Барселона». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 4:2.

«Каталонцы» в 2025 году забили 60 голов и имеют в целом 133 в нынешнем сезоне. Последнее поражение команда Ханси Флика потерпела 21 декабря 2024 года в поединке Ла Лиги против мадридского «Атлетико» (1:2).

В текущей кампании чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу (19 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико - Барселона статистика Ханс-Дитер Флик
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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