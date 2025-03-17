Невероятная Барселона под руководством Флика. Статистика каталонского клуба
«Блауграна» в гостях разгромила «Атлетико»
«Барселона» одержала победу в последней встрече против «Атлетико» и увеличила беспроигрышную серию до 18 матчей во всех соревнованиях (15 побед, 3 ничьи).
16 марта состоялся поединок 28-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Барселона». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 4:2.
«Каталонцы» в 2025 году забили 60 голов и имеют в целом 133 в нынешнем сезоне. Последнее поражение команда Ханси Флика потерпела 21 декабря 2024 года в поединке Ла Лиги против мадридского «Атлетико» (1:2).
В текущей кампании чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу (19 побед, 3 ничьи, 5 поражений).
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