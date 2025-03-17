Будет играть не сразу. Челси согласовал переход португальца из Спортинга
Жеовани Кенда перейдет в лондонский клуб только в 2026 году
17-летний португальский вингер «Спортинга» Жеовани Квенда согласовал контракт с лондонским «Челси».
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что футболист уже согласовал все формальности и присоединится к «синим» в 2026 году.
Квенда считается очень перспективным игроком. Его рыночная стоимость уже оценивается в 30 миллионов евро.
За основную команду «Спортинга» он провел 44 матча и забил 2 гола.
15 ноября 2024 года Квенда отдал голевую передачу в матче молодежной сборной Португалии против Украины (1:1).
Ранее стало известно, как «Челси» помогает Мудрику во время его отстранения от футбола
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