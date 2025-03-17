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Англия
17 марта 2025, 20:22 | Обновлено 17 марта 2025, 21:18
417
0

Будет играть не сразу. Челси согласовал переход португальца из Спортинга

Жеовани Кенда перейдет в лондонский клуб только в 2026 году

17 марта 2025, 20:22 | Обновлено 17 марта 2025, 21:18
417
0
Будет играть не сразу. Челси согласовал переход португальца из Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine

17-летний португальский вингер «Спортинга» Жеовани Квенда согласовал контракт с лондонским «Челси».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что футболист уже согласовал все формальности и присоединится к «синим» в 2026 году.

Квенда считается очень перспективным игроком. Его рыночная стоимость уже оценивается в 30 миллионов евро.

За основную команду «Спортинга» он провел 44 матча и забил 2 гола.

15 ноября 2024 года Квенда отдал голевую передачу в матче молодежной сборной Португалии против Украины (1:1).

Ранее стало известно, как «Челси» помогает Мудрику во время его отстранения от футбола

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Жеовани Кенда Спортинг Лиссабон Челси трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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