Терпение заканчивается. В Тоттенхэме начали искать замену главному тренеру

Главный тренер «Тоттенхэма» Андже Постекоглу может быть уволен в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов команды.

Об этом сообщает talkSPORT.

Президент клуба Даниэль Леви крайне недоволен поражением «шпор» от «Фулхэма» (0:2) в 29-м туре АПЛ.

Главным претендентом на смену Постекоглу является наставник «Борнмута» Андони Ираола. Сообщается, что Леви готов сделать все возможное, чтобы убедить его возглавить команду.

Кроме Ираолы, среди кандидатов также рассматриваются Марку Силва из «Фулхэма» и Томас Франк, который тренирует «Брентфорд».

Напомним, что «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Фулхэма» на своем поле.