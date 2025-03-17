Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Терпение заканчивается. В Тоттенхэме начали искать замену главному тренеру
Англия
17 марта 2025, 19:53 | Обновлено 17 марта 2025, 19:54
203
1

Терпение заканчивается. В Тоттенхэме начали искать замену главному тренеру

«Шпоры» планируют переманить тренера «Борнмута» Андони Ираолу

17 марта 2025, 19:53 | Обновлено 17 марта 2025, 19:54
203
1
Терпение заканчивается. В Тоттенхэме начали искать замену главному тренеру
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Тоттенхэма» Андже Постекоглу может быть уволен в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов команды.

Об этом сообщает talkSPORT.

Президент клуба Даниэль Леви крайне недоволен поражением «шпор» от «Фулхэма» (0:2) в 29-м туре АПЛ.

Главным претендентом на смену Постекоглу является наставник «Борнмута» Андони Ираола. Сообщается, что Леви готов сделать все возможное, чтобы убедить его возглавить команду.

Кроме Ираолы, среди кандидатов также рассматриваются Марку Силва из «Фулхэма» и Томас Франк, который тренирует «Брентфорд».

Напомним, что «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Фулхэма» на своем поле.

По теме:
Вернидуб отказывается продлить контракт с Кривбассом. Названа причина
Чемпионшип. Три команды в битве за титул, Плимут – аутсайдер + таблица
«Тактика Марески ужасна». Реакция болельщиков на матч Арсенал – Челси
Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Андони Ираола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига отставка назначение тренера
Александр Сильченко Источник: talkSPORT
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
Бокс | 17 марта 2025, 04:23 4
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»

Александр рассказал, как едва не погиб его новорожденный сын

«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
Футбол | 17 марта 2025, 11:12 2
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа

Энрике Сересо недоволен поведением бельгийского голкипера

Легенда Динамо рассказал, почему клуб не вышел в финал ЛЧ в 1999 году
Футбол | 17.03.2025, 19:36
Легенда Динамо рассказал, почему клуб не вышел в финал ЛЧ в 1999 году
Легенда Динамо рассказал, почему клуб не вышел в финал ЛЧ в 1999 году
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
Футбол | 17.03.2025, 00:20
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Снукер | 17.03.2025, 13:23
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Зміна тренера давно вже назріла. Але, думаю, що ніхто із зазначених кандидатів не залишить свій клуб до кінця сезону
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 8
Футбол
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
16.03.2025, 07:50 3
Бокс
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 11
Футбол
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 4
Футбол
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
16.03.2025, 00:31 1
Бокс
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем