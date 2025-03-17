Рома и Довбик увеличили беспроигрышную серию в Серии А до 13 матчей

«Рома» выиграла свой последний матч чемпионата против «Кальяри» и продлила свою беспроигрышную серию в Серии А до 13 поединков.

16 марта на стадионе «Олимпико» состоялась встреча 29-го тура чемпионата Италии между командами «Рома» и «Кальяри». Игра завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил украинский форвард Артем Довбик.

Последний раз римляне проиграли матч чемпионата 15 декабря 2024 года против «Комо» (0:2).

В текущем розыгрыше Серии А команда Довбика располагается на седьмом месте в турнирной таблице лиги, имея в активе 49 очков (14 побед, 7 ничьих, 8 поражений).