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  4. Рома и Довбик увеличили беспроигрышную серию в Серии А до 13 матчей
Италия
17 марта 2025, 19:48 |
149
1

Рома и Довбик увеличили беспроигрышную серию в Серии А до 13 матчей

Римляне минимально обыграли «Кальяри»

17 марта 2025, 19:48 |
149
1
Рома и Довбик увеличили беспроигрышную серию в Серии А до 13 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома» выиграла свой последний матч чемпионата против «Кальяри» и продлила свою беспроигрышную серию в Серии А до 13 поединков.

16 марта на стадионе «Олимпико» состоялась встреча 29-го тура чемпионата Италии между командами «Рома» и «Кальяри». Игра завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил украинский форвард Артем Довбик.

Последний раз римляне проиграли матч чемпионата 15 декабря 2024 года против «Комо» (0:2).

В текущем розыгрыше Серии А команда Довбика располагается на седьмом месте в турнирной таблице лиги, имея в активе 49 очков (14 побед, 7 ничьих, 8 поражений).

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Рома Рим Серия A Кальяри чемпионат Италии по футболу Артем Довбик статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Раньєрі зміг навести лад у команді. Команда вже поруч із зоною єврокубків. Наступний матч буде з Лечче, тож серія роми має продовжитись.
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