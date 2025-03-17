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  4. Динамо отказалось отпускать своего кипера. Известно, кто был претендентом
Украина. Премьер лига
17 марта 2025, 20:31 | Обновлено 17 марта 2025, 21:36
2490
1

Динамо отказалось отпускать своего кипера. Известно, кто был претендентом

На Руслана Нещерета претендовало «Полесье»

17 марта 2025, 20:31 | Обновлено 17 марта 2025, 21:36
2490
1
Динамо отказалось отпускать своего кипера. Известно, кто был претендентом
ФК Динамо. Руслан Нещерет

Киевское «Динамо» зимой отказалось отпускать в аренду своего голкипера.

По информации источника, киевляне в декабре получили предложение от житомирского «Полесья» по переходу украинского вратаря Руслана Нещерета.

«Полесье» было готово разорвать контракт со резервным голкипером команды Олегом Кудриком, чтобы создать конкуренцию на вратарской позиции.

«Динамо» отклонило запрос. Киевляне понимали, что Георгий Бущан может покинуть команду, а альтернативы на этой позиции практически не было.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился мыслями относительно изменения на вратарской позиции клуба.

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Руслан Нещерет Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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Gargantua81
не верю, что Нещерет выйдет на высокий уровень.
надо искать альтернативу.
пробовать Игнатенко, или покупать. Возможно того же Ледвия.
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