Динамо отказалось отпускать своего кипера. Известно, кто был претендентом

Киевское «Динамо» зимой отказалось отпускать в аренду своего голкипера.

По информации источника, киевляне в декабре получили предложение от житомирского «Полесья» по переходу украинского вратаря Руслана Нещерета.

«Полесье» было готово разорвать контракт со резервным голкипером команды Олегом Кудриком, чтобы создать конкуренцию на вратарской позиции.

«Динамо» отклонило запрос. Киевляне понимали, что Георгий Бущан может покинуть команду, а альтернативы на этой позиции практически не было.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился мыслями относительно изменения на вратарской позиции клуба.