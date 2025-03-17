Легенда Динамо рассказал, почему клуб не вышел в финал ЛЧ в 1999 году

Бывший тренер и игрок киевского «Динамо» Алексей Михайличенко рассказал, почему клуб не смог выйти в финал Лиги чемпионов в сезоне 1998/99. Тогда киевлян на полуфинальной стадии турнира остановила «Бавария».

«Видимо, наш фарт закончился на Реале [в 1/4 финала]. Конечно, я шучу, потому что мы по игре победили Реал, но немного везения все равно должно быть. Против Баварии мы очень хорошо играли, пожалуй, один из лучших наших матчей в сезоне, но...

Первый и второй мячи в такой игре не надо было пропускать. Сначала забил Тарнат почти с 40-ка метров, а затем Эффенберг со штрафного обвел стенку, которая стояла немного не так, как нужно».

В Мюнхене мы также очень хорошо играли. Могли открывать счет, но немного не повезло, а потом случился невероятный гол Баслера. Пусть меня простят, но я уверен: если бы Динамо тогда вышло в финал, то победило бы Манчестер Юнайтед.

В финале Бавария полностью переиграла МЮ, однако несколько рано провела ненужные замены, и английский клуб этим воспользовался в компенсированное время. Если бы нам тогда повезло с Баварией, то велика доля вероятности, что Динамо бы выиграло Лигу чемпионов. Но это только мое мнение», – сказал Михайличенко.

Ранее Михайличенко назвал клуб который торжествует в УПЛ.