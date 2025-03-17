ФОТО. Зинченко прибыл в расположение сборной Украины

Левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко присоединился к сборной Украины в Испании.

Еще вчера его команда играла с «Челси» в рамках 29-го тура Английской Премьер-лиги, но сам Александр на поле не появился.

В составе сборной Украины Александр Зинченко провел 69 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

Сборная Украины сыграет со сборной Бельгии в рамках квалификации в дивизион А Лиги наций. Матчи пройдут 20 и 23 марта.

Ранее сообщалось о том, что сборные Украины U-21 и U-20 вылетели в Турцию.