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  4. ВИДЕО. Сборные Украины U-21 и U-20 вылетели в Турцию
Сборная УКРАИНЫ
17 марта 2025, 11:11 |
169
0

ВИДЕО. Сборные Украины U-21 и U-20 вылетели в Турцию

Там обе команды проведут по два товарищеских матча

17 марта 2025, 11:11 |
169
0
ВИДЕО. Сборные Украины U-21 и U-20 вылетели в Турцию
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 и юношеская сборная Украины U-20 вылетели в Турцию, сообщает телеграм-канал УАФ.

Там молодежная команда сыграет два спарринга с молодежными сборными Словении и Польши. Матчи состоятся 21 и 25 марта соответственно.

Юношеская сборная сыграет с командой Северной Ирландии U-21 и Норвегией U-20. Матчи состоятся 22 и 25 марта соответственно.

Ранее сообщалось о том, что сборная Украины провела тренировку в Испании.

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Даниил Кирияка Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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