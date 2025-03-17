ВИДЕО. Сборные Украины U-21 и U-20 вылетели в Турцию

Молодежная сборная Украины U-21 и юношеская сборная Украины U-20 вылетели в Турцию, сообщает телеграм-канал УАФ.

Там молодежная команда сыграет два спарринга с молодежными сборными Словении и Польши. Матчи состоятся 21 и 25 марта соответственно.

Юношеская сборная сыграет с командой Северной Ирландии U-21 и Норвегией U-20. Матчи состоятся 22 и 25 марта соответственно.

Ранее сообщалось о том, что сборная Украины провела тренировку в Испании.