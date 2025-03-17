Сборная УКРАИНЫ17 марта 2025, 11:11 |
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ВИДЕО. Сборные Украины U-21 и U-20 вылетели в Турцию
Там обе команды проведут по два товарищеских матча
17 марта 2025, 11:11 |
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Молодежная сборная Украины U-21 и юношеская сборная Украины U-20 вылетели в Турцию, сообщает телеграм-канал УАФ.
Там молодежная команда сыграет два спарринга с молодежными сборными Словении и Польши. Матчи состоятся 21 и 25 марта соответственно.
Юношеская сборная сыграет с командой Северной Ирландии U-21 и Норвегией U-20. Матчи состоятся 22 и 25 марта соответственно.
Ранее сообщалось о том, что сборная Украины провела тренировку в Испании.
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