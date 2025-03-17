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  4. «Отставка? Слишком легко». Тренер Ювентуса – об ужасной игре с Фиорентиной
Италия
17 марта 2025, 12:58 | Обновлено 17 марта 2025, 13:02
284
1

«Отставка? Слишком легко». Тренер Ювентуса – об ужасной игре с Фиорентиной

«Зебры» уступили со счетом 0:3

17 марта 2025, 12:58 | Обновлено 17 марта 2025, 13:02
284
1
«Отставка? Слишком легко». Тренер Ювентуса – об ужасной игре с Фиорентиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Главный тренер туринского «Ювентуса» Тиаго Мотта на пресс-конференции прокомментировал разгромное поражение в матче 29-го тура Серии А против «Фиорентины» (0:3).

Для «зебр» это второй неудачный матч на уровне чемпионата Италии.

«Нам нужно совершенствоваться в управлении трудностями, потому что в первой же сложной ситуации нам было сложно отреагировать, и сейчас это тоже произошло. Нам нужен баланс как в обороне, так и в нападении, и нам придется поработать над тем, чтобы вернуть прежнюю надежность.

Отставка? Это было бы слишком легко, а я никогда не выбираю легкие пути. Нашей целью по-прежнему остается попадание в Лигу чемпионов, и мы найдем способ вернуться на победный путь со следующего матча.

Я всегда принимаю решение о составе исходя из потребностей команды, и мы все должны вместе из этого выбраться.

Сейчас нам, конечно, плохо, как и после матча с «Аталантой»: мы первые, кто страдает, кто разочаровывается, кто понимает, что этого недостаточно – мы должны помогать друг другу, объединяться и работать, прилагать все необходимые усилия. Мы даже не думаем о том, чтобы сдаться, и я могу гарантировать, что мы этого не сделаем.

Мы посмотрим матч несколько раз, чтобы понять, что мы потеряли. Нам нужно начать все сначала и хотел дать нам толчок, и это тот самый толчок, который должен выходить изнутри каждого из нас, анализируя нас как личностей и как команду», – сказал Мотта.

В турнирной таблице чемпионата Италии «зебры» находятся на пятой позиции, набрав в течение сыгранных туров 52 балла.

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Ювентус Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу Фиорентина - Ювентус Тиаго Мотта
Андрей Витренко Источник: ФК Ювентус
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Victor673256ua
Багато чого залежатиме від наступного матчу. Поразки від Дженоа тренеру можуть і не вибачити.
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