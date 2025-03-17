«Показали, кто настоящий король Ла Лиги». Реакция фанов на камбэк Барселоны
«Барселона» смогла одержать победу, проигрывая 0:2 по ходу матча
В воскресенье, 16 марта, в Мадриде состоялся матч 28-го тура Ла Лиги «Атлетико» – «Барселона». До 72-й минуты хозяева поля вели со счетом 2:0.
«Барселона» смогла сравнять счет. А голы Ямала и Торреса в компенсированное время принесли победу команде гостей. Болельщики «Барселоны» восхищаются командой.
Damiano Endrizzi: Даже сегодня вечером Барселона в очередной раз доказала, что входит в тройку лучших команд мира!
Balatic (PO=Comp+Integrity+Equity): Мы вернулись!!! Самые темные дни для фанатов Мадрида уже наступили. Ваши кошмары становятся реальностью.
𝓢𝓪𝓷𝓳𝓪𝔂: Великолепная работа Ханси Флика и ребят… какой камбэк.
EzrA: Какой невероятный камбэк! Команда продемонстрировала удивительную стойкость, особенно с выходом на поле Левандовски, Ямала и Феррана. Ханси Флик действительно превратил этот состав в ментального монстра – горжусь тем, что сегодня я болею за «Барсу»! Vamos!
BigDawgs: Расчистите путь, ведь нам предстоит бег к Победе!
M.O. Lite: Боже!! Какой поворот! Извините, Атлети, но эта команда Барселоны для вас слишком много. Даже белые воры не останутся безнаказанными, когда все сложится. Ну, эта победа невероятна и показывает, кто настоящий король Ла Лиги.
狗家军cuteli【钟爱狗宝版】: Ламин Ямал представлял «Барсу» в 38 матчах в этом сезоне, забив 13 голов и сделав 17 передач, и очевидно, что он уже сегодня является одним из лучших игроков в футболе.
AK: Полный матч, полная драма – «Барселона» доказывает, что никогда не отступает!
🚨🚨🚨🚨— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 16, 2025
FULL TIME!
FULL TIME!
FULL TIME!
FULL TIME!
WHAT A COMEBACK! pic.twitter.com/qlKG5aIUMk
📸 Another HUGE W!@WhiteBit pic.twitter.com/FUa4PDFOAF— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 17, 2025
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