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Испания
17 марта 2025, 12:46 |
618
0

«Показали, кто настоящий король Ла Лиги». Реакция фанов на камбэк Барселоны

«Барселона» смогла одержать победу, проигрывая 0:2 по ходу матча

17 марта 2025, 12:46 |
618
0
«Показали, кто настоящий король Ла Лиги». Реакция фанов на камбэк Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В воскресенье, 16 марта, в Мадриде состоялся матч 28-го тура Ла Лиги «Атлетико» – «Барселона». До 72-й минуты хозяева поля вели со счетом 2:0.

«Барселона» смогла сравнять счет. А голы Ямала и Торреса в компенсированное время принесли победу команде гостей. Болельщики «Барселоны» восхищаются командой.

Damiano Endrizzi: Даже сегодня вечером Барселона в очередной раз доказала, что входит в тройку лучших команд мира!

Balatic (PO=Comp+Integrity+Equity): Мы вернулись!!! Самые темные дни для фанатов Мадрида уже наступили. Ваши кошмары становятся реальностью.

𝓢𝓪𝓷𝓳𝓪𝔂: Великолепная работа Ханси Флика и ребят… какой камбэк.

EzrA: Какой невероятный камбэк! Команда продемонстрировала удивительную стойкость, особенно с выходом на поле Левандовски, Ямала и Феррана. Ханси Флик действительно превратил этот состав в ментального монстра – горжусь тем, что сегодня я болею за «Барсу»! Vamos!

BigDawgs: Расчистите путь, ведь нам предстоит бег к Победе!

M.O. Lite: Боже!! Какой поворот! Извините, Атлети, но эта команда Барселоны для вас слишком много. Даже белые воры не останутся безнаказанными, когда все сложится. Ну, эта победа невероятна и показывает, кто настоящий король Ла Лиги.

狗家军cuteli【钟爱狗宝版】: Ламин Ямал представлял «Барсу» в 38 матчах в этом сезоне, забив 13 голов и сделав 17 передач, и очевидно, что он уже сегодня является одним из лучших игроков в футболе.

AK: Полный матч, полная драма – «Барселона» доказывает, что никогда не отступает!

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Атлетико - Барселона Атлетико Мадрид Барселона Ламин Ямал Ферран Торрес чемпионат Испании по футболу Ла Лига реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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