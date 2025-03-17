«Не сумел взять ответственность». Португальская пресса оценила игру Трубина

16 марта в матче 26-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» одолела в гостях «Риу Аве» со счетом 3:2 и осталась на втором месте в турнирной таблице.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе лиссабонского клуба, однако пропустил два мяча после двух ударов соперника. Португальская преса оценила игру вратаря и отметила, что он не совершил ни одного сейва:

«Соперник нанес два удара в створ ворот Трубина и украинец пропустил дважды. Он не сумел взять на себя ответственность и спасти свою команду. Голкипер не делал сейвов, а самое сложное спасение было, когда он поймал мяч с углового на 15-й минуте. «Бенфика» и все ее игроки усложнили матч, который на бумаге был достаточно легким», – считают журналисты.

Подопечные Бруну Лаже набрали 59 баллов и отстают от «Спортинга» на три очка, но при этом имеют один матч в запасе. 28 марта после международного перерыва «Бенфика» сыграет против «Жил Висенте».