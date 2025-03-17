Полузащитник ЛНЗ: «Это была наша лучшая игра во главе с Григорчуком»

Полузащитник ЛНЗ Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о победе черкащан в 21 туре УПЛ над «Колосом» – 2:0:

«Было понятно, что Руслан Костышин за те несколько дней, что находился у руля «Колоса» не станет что-то кардинально менять в стилистике ковалевцев. Поэтому мы были готовы к домашним заготовкам гостей. Важно было продемонстрировать свою игру: с прессингом, интенсивностью, выигранными единоборствами. Считаю, что с этими установками нашего главного тренера Романа Григорчука мы справились, более того, как по мне, это была лучшая игра ЛНЗ под его руководством.

Что касается моего гола, то таких курьезных мячей раньше не забивал. Да, была грубая ошибка вратаря ковалевцев на выходе, но я боролся до конца и был вознагражден».

Сейчас футболисты ЛНЗ занимают в УПЛ десятое место с 25 очками и в 22 туре сыграют с «Полесьем» 28 марта.

Ранее сообщалось о том, что «Колос» отметил возвращение Костышина поражением от ЛНЗ