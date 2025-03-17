Англия17 марта 2025, 11:52 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Puma станет производителем мячей для Английской Премьер-лиги
В АПЛ мячами от Puma начнут игать с сезона 2025/26
17 марта 2025, 11:52 |
239
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С сезона 2025/26 в Английской Премьер-лиге будут играть мячами от Puma, сообщают социальные сети высшего английского дивизиона.
До это в чемпионате Англии 25 лет играли мячами от Nike.
Немецкая компания производит игровые формы для двух клубов Английской Премьер-лиги: в формах от Puma играют «Манчестер Сити» и «Саутгемтпон»
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» сменит технического спонсора в 2025 году
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