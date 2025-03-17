ОФИЦИАЛЬНО. Puma станет производителем мячей для Английской Премьер-лиги

С сезона 2025/26 в Английской Премьер-лиге будут играть мячами от Puma, сообщают социальные сети высшего английского дивизиона.

До это в чемпионате Англии 25 лет играли мячами от Nike.

Немецкая компания производит игровые формы для двух клубов Английской Премьер-лиги: в формах от Puma играют «Манчестер Сити» и «Саутгемтпон»

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» сменит технического спонсора в 2025 году