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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Puma станет производителем мячей для Английской Премьер-лиги
Англия
17 марта 2025, 11:52 |
239
0

ОФИЦИАЛЬНО. Puma станет производителем мячей для Английской Премьер-лиги

В АПЛ мячами от Puma начнут игать с сезона 2025/26

17 марта 2025, 11:52 |
239
0
ОФИЦИАЛЬНО. Puma станет производителем мячей для Английской Премьер-лиги
АПЛ

С сезона 2025/26 в Английской Премьер-лиге будут играть мячами от Puma, сообщают социальные сети высшего английского дивизиона.

До это в чемпионате Англии 25 лет играли мячами от Nike.

Немецкая компания производит игровые формы для двух клубов Английской Премьер-лиги: в формах от Puma играют «Манчестер Сити» и «Саутгемтпон»

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» сменит технического спонсора в 2025 году

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Puma Nike Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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