«Самое важное – оставаться собой». Трубин высказался о матче против Риу Аве
«Орлы» в интересном противостоянии одолели соперника – 3:2
Вратарь сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagrаm проанализировал непростой поединок 26-го тура чемпионата Португалии, в котором «орлы» минимально переиграли «Риу Аве» – 3:2.
После матча в португальском первенстве Анатолий отправился в ряды национальной сборной Украины.
«Важная победа для меня лично.
Луна показалась непростой, но двигаемся дальше. Всегда самое важное – оставаться собой.
Отправляюсь в сборную», – написал Трубин.
Напомним, что 20 и 23 марта сборная Украины сыграет против Бельгии в плей-офф Лиги наций.
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