Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Самое важное – оставаться собой». Трубин высказался о матче против Риу Аве
Португалия
17 марта 2025, 11:42 | Обновлено 17 марта 2025, 11:46
448
0

«Самое важное – оставаться собой». Трубин высказался о матче против Риу Аве

«Орлы» в интересном противостоянии одолели соперника – 3:2

17 марта 2025, 11:42 | Обновлено 17 марта 2025, 11:46
448
0
«Самое важное – оставаться собой». Трубин высказался о матче против Риу Аве
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagrаm проанализировал непростой поединок 26-го тура чемпионата Португалии, в котором «орлы» минимально переиграли «Риу Аве» – 3:2.

После матча в португальском первенстве Анатолий отправился в ряды национальной сборной Украины.

«Важная победа для меня лично.

Луна показалась непростой, но двигаемся дальше. Всегда самое важное – оставаться собой.

Отправляюсь в сборную», – написал Трубин.

Напомним, что 20 и 23 марта сборная Украины сыграет против Бельгии в плей-офф Лиги наций.

По теме:
«Не сумел взять ответственность». Португальская пресса оценила игру Трубина
Наставник Бенфики оценил победу в матче, в котором Трубин пропустил дважды
Рамос был удален из-за удара соперника, Монтеррей победил в гостях
Бенфика чемпионат Португалии по футболу удаление (красная карточка) Риу Аве Анатолий Трубин
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 16 марта 2025, 22:20 28
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс

Арина Соболенко уступила Мирре Андреевой в трех сетах

Довбик, Яремчук или Ванат? Ребров рассказал о конкуренции среди форвардов
Футбол | 17 марта 2025, 08:47 5
Довбик, Яремчук или Ванат? Ребров рассказал о конкуренции среди форвардов
Довбик, Яремчук или Ванат? Ребров рассказал о конкуренции среди форвардов

Наставник сборной Украины поделился мнением о футболистах атаки

Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Бокс | 17.03.2025, 08:15
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
«Абсолютная капитуляция». Реакция фанов на неудачу Ливерпуля в финале КЛ
Футбол | 17.03.2025, 11:28
«Абсолютная капитуляция». Реакция фанов на неудачу Ливерпуля в финале КЛ
«Абсолютная капитуляция». Реакция фанов на неудачу Ливерпуля в финале КЛ
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Футбол | 16.03.2025, 14:43
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
15.03.2025, 16:10 6
Футбол
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
15.03.2025, 08:44 5
Бокс
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
15.03.2025, 22:16
Футбол
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
15.03.2025, 18:28 23
Футбол
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
15.03.2025, 09:28
Бокс
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 5
Футбол
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
16.03.2025, 00:31 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем