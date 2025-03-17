«Самое важное – оставаться собой». Трубин высказался о матче против Риу Аве

Вратарь сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagrаm проанализировал непростой поединок 26-го тура чемпионата Португалии, в котором «орлы» минимально переиграли «Риу Аве» – 3:2.

После матча в португальском первенстве Анатолий отправился в ряды национальной сборной Украины.

«Важная победа для меня лично.

Луна показалась непростой, но двигаемся дальше. Всегда самое важное – оставаться собой.

Отправляюсь в сборную», – написал Трубин.

Напомним, что 20 и 23 марта сборная Украины сыграет против Бельгии в плей-офф Лиги наций.