ВИДЕО. Комментарии Симеоне и Флик после матча Атлетико – Барселона

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и коуч мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировали матч 28-го тура Ла Лиги, в котором «сине-гранатовые» одолели «матрасников» со счетом 4:2. Вот основные тезисы:

Диего Симеоне:

«Очевидно, что энергетика матча изменилась после счета 2:1. Этот гол добавил «Барселоне» уверенности и агрессии в атаке».

«что касается третьего гола, то он стал последствием случайного удара. Это часть игры».

«Мы не довольны результатом».

«Сразу после матча я говорил об этом. Мы плохо защитились после их розыгрыша с центра поля».

Ханс-Дитер Флик:

«Настало время побеждать «Атлетико» после 3 матчей. Сегодня команда показала невероятное качество игры».

«После второго пропущенного гола мы показали невероятную реакцию, забив 4 гола за 20 минут».

«Я счастлив и горжусь этой командой. Видно, что у парней отличный менталитет. реакция на поле была потрясающей. Я горжусь командой».

Ранее сообщалось о том, что стало известно, кого подпишет «Реал» вместо Винисиуса.