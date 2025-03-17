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Испания
17 марта 2025, 10:44 |
148
0

ВИДЕО. Комментарии Симеоне и Флик после матча Атлетико – Барселона

Главные тренеры команд дали несколько комментариев после матча 28-го тура Ла Лиги

17 марта 2025, 10:44 |
148
0
ВИДЕО. Комментарии Симеоне и Флик после матча Атлетико – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне и Ханс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и коуч мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировали матч 28-го тура Ла Лиги, в котором «сине-гранатовые» одолели «матрасников» со счетом 4:2. Вот основные тезисы:

Диего Симеоне:

  • «Очевидно, что энергетика матча изменилась после счета 2:1. Этот гол добавил «Барселоне» уверенности и агрессии в атаке».
  • «что касается третьего гола, то он стал последствием случайного удара. Это часть игры».
  • «Мы не довольны результатом».
  • «Сразу после матча я говорил об этом. Мы плохо защитились после их розыгрыша с центра поля».

Ханс-Дитер Флик:

  • «Настало время побеждать «Атлетико» после 3 матчей. Сегодня команда показала невероятное качество игры».
  • «После второго пропущенного гола мы показали невероятную реакцию, забив 4 гола за 20 минут».
  • «Я счастлив и горжусь этой командой. Видно, что у парней отличный менталитет. реакция на поле была потрясающей. Я горжусь командой».

Ранее сообщалось о том, что стало известно, кого подпишет «Реал» вместо Винисиуса.

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Ханс-Дитер Флик Диего Симеоне Атлетико Мадрид Атлетико - Барселона Барселона Ла Лига пресс-конференция чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Источник
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