Испания17 марта 2025, 10:44 |
148
0
ВИДЕО. Комментарии Симеоне и Флик после матча Атлетико – Барселона
Главные тренеры команд дали несколько комментариев после матча 28-го тура Ла Лиги
17 марта 2025, 10:44 |
148
0
Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и коуч мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировали матч 28-го тура Ла Лиги, в котором «сине-гранатовые» одолели «матрасников» со счетом 4:2. Вот основные тезисы:
Диего Симеоне:
- «Очевидно, что энергетика матча изменилась после счета 2:1. Этот гол добавил «Барселоне» уверенности и агрессии в атаке».
- «что касается третьего гола, то он стал последствием случайного удара. Это часть игры».
- «Мы не довольны результатом».
- «Сразу после матча я говорил об этом. Мы плохо защитились после их розыгрыша с центра поля».
Ханс-Дитер Флик:
- «Настало время побеждать «Атлетико» после 3 матчей. Сегодня команда показала невероятное качество игры».
- «После второго пропущенного гола мы показали невероятную реакцию, забив 4 гола за 20 минут».
- «Я счастлив и горжусь этой командой. Видно, что у парней отличный менталитет. реакция на поле была потрясающей. Я горжусь командой».
Ранее сообщалось о том, что стало известно, кого подпишет «Реал» вместо Винисиуса.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 марта 2025, 09:57 2
Родриго Гоес привлекает внимание «Ливерпуля»
Теннис | 16 марта 2025, 22:20 28
Арина Соболенко уступила Мирре Андреевой в трех сетах
Футбол | 16.03.2025, 21:19
Футбол | 17.03.2025, 10:20
Футбол | 16.03.2025, 14:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.03.2025, 00:20 1
15.03.2025, 08:44 5
15.03.2025, 12:51 3
16.03.2025, 09:17 5
15.03.2025, 16:10 6
15.03.2025, 22:16
Бокс
16.03.2025, 18:31 13