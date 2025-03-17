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  4. «Удар Артема – это нечто знаковое!» Реакция болельщиков на гол Довбика
Италия
17 марта 2025, 09:38 |
1611
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«Удар Артема – это нечто знаковое!» Реакция болельщиков на гол Довбика

Гол Артема Довбика принес «Роме» победу над «Кальяри» в матче Серии А

17 марта 2025, 09:38 |
1611
0
«Удар Артема – это нечто знаковое!» Реакция болельщиков на гол Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 16 марта, состоялся матч 29-го тура Серии А «Рома» – «Кальяри». Хозяева одержали победу со счетом 1:0. Победный гол забил украинский форвард «Ромы» Артем Довбик.

Артем Довбик отличился на 62-й минуте поединка. Для украинского форварда этот мяч стал 10-м в текущем сезоне чемпионата Италии и 15-м во всех турнирах. На 72-й минуте тренер «Ромы» заменил Довбика на Эльдора Шомуродова. Статистический портал WhoScored поставил Артему оценку в 7,1 балла.

Alessandro Oricchio: Довбик – эффективный нападающий: это говорю не я, а цифры. Из 15 забитых на данный момент голов 12 принесли очки. При счете 1:0 было забито 8 голов: это важные голы, потому что именно они направляют ход матча.

matteo_vespasiani: И есть 15 в сезоне, брат… продолжай.

realyrome: Я верю в тебя, но пока ты даже не стоишь 20 миллионов, слишком много упущенных моментов, и ты забиваешь один удар из 10. Надеюсь, ты покажешь всем, кто ты есть.

olgauruzbaieva: Мой сын первый раз на игре… и единственный с Украинским флагом и был просто поражен голом…

Dario Manduca: Рома играла ужасно до прихода Раньери. А Довбику нужно еще прижиться.

_simon.02_: Сегодня ты мне понравился больше, чем когда-либо, продолжай в том же духе.

damiano sneider: Артем Довбик давай! Три важных очка и победа. Сегодня также были сделаны очень важные сейвы. Свилар отличный вратарь.

manuelrossi_26: Давай, Артем, с сегодняшнего дня забивай во всех матчах и заставляй всех критиков изменить мнение! Вперед Рома!

richie t: Удар Артема — это нечто знаковое! Есть ли тактические соображения о том, как прессинг Ромы привел к его голу?

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Рома Рим Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A Кальяри реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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