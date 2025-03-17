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  4. Диего СИМЕОНЕ: «Альварес имел проблемы с желудком, вы видели, как он играл»
Испания
17 марта 2025, 09:22 |
413
0

Диего СИМЕОНЕ: «Альварес имел проблемы с желудком, вы видели, как он играл»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал поражение в чемпионате

17 марта 2025, 09:22 |
413
0
Диего СИМЕОНЕ: «Альварес имел проблемы с желудком, вы видели, как он играл»

16 марта состоялся матч 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Каталонский клуб пропустил дважды, но сумел перевернуть игру и победить со счетом 4:2. Главный тренер хозяев Диего Симеоне поделился мнением о поражении своих подопечных:

«Поздравляю соперника с победой, у них была удача, которая позволила одолеть нас. Мы не воспользовались контратаками, будем работать дальше. Я не думаю, что мы проиграли из-за усталости, так как на поле было несколько замен. Хулиан Альварес плохо себя чувствовал накануне матча, у него была лихорадка. Вы видели, как он играл. Я не могу просить от игроков больше, чем они могут дать.

После пропущенного гола соперник почувствовал наш страх и счет быстро стал 2:2. Мы даже не успели провести нормальную контратаку. Нужно поздравить «Барселону» и двигаться дальше. У нас было много шансов – Сорлот, Рикельме, Молина, но мы не воспользовались этим. Почти забили. И это почти помешало нам победить.

В последних матчах мы доказали, что можем конкурировать на равных с сильными соперниками. Осталось десять матчей, нужно приложить все усилия, чтобы выжать максимум. Я не успел провести замену Хименеса. Пока он вышел, мы пропустили дважды. Я должен был сделать эту замену раньше, но из-за постоянных атак соперника, я не успел сделать ее вовремя. Теперь критикую себя за это.

Альварес заболел два дня назад, были проблемы с желудком. Мы с ним поговорили, он отдал все силы на поле. Когда я понял, что он больше не сможет играть, вышел Сорлот. Мы побеждали 2:0, но удача была не нашей стороне», – сказал Симеоне.

«Атлетико» набрал 56 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет четыре очка, но «Барселона» имеет еще одну игру в запасе.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Атлетико Мадрид Атлетико - Барселона Диего Симеоне пресс-конференция
Николай Титюк Источник: Marca
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