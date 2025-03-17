Наставник Бенфики оценил победу в матче, в котором Трубин пропустил дважды

16 марта состоялся матч 26-го тура чемпионата Португалии, в котором сыграли «Риу Аве» и «Бенфика». Гости одолели соперника со счетом 3:2.

Главный тренер лиссабонского клуба Бруну Лаже прокомментировал победу в поединке, где украинский голкипер Анатолий Трубин пропустил два мяча:

«Это была очень важная победа, достигнутая благодаря фантастической психологической реакции. Мы отыграли 63 минуты отлично и создали много голевых моментов на сложном поле против сильной команды.

Мы не можем допускать такие ошибки и пропускать такие голы, которые позволяют сопернику вернуться в игру. Счет 2:1 позволил «Риу Аве» навязать борьбу и довести матч до счета 2:2. Кроме того, мы могли забить намного больше, чем три гола, но не сумели это сделать.

В любом случае победа на выезде над командами, отбирающими очки у прямых соперников, может принести чемпионство. Через полтора месяца нам предстоит серия из девяти игр, и я чувствую, что команда пребывает в отличной форме и создает много возможностей. «Бенфика» играла на тяжелом поле, но победила достойно и заработала три важных очка», – подытожил Лаже.

«Бенфика» набрали 59 баллов и занимает второе место в чемпионате – подопечные Бруну Лаже отстают от «Спортинга» на три очка, но имеют матч в запасе.