«Поэтому он здесь». Ребров сделал важное заявление по поводу Ярмоленко

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров высказался о ветеране сине-желтых Андрее Ярмоленко перед матчами против Бельгии в Лиге наций.

«Смотрите, когда сейчас была тренировка, то Андрей по пробегу был одним из лучших. Не знаю, кто говорит, что ему кончать нужно – это ему решать. Но он как работал раньше, так работает и сейчас.

Я очень уважаю Андрея, он очень многое сделал для сборной, для Динамо и для украинского футбола в целом. Поэтому он здесь. Он здесь не потому, что он что-то делал раньше. Сейчас, я считаю, он лидер Динамо и помогает бороться за чемпионство», – сказал Ребров.

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.