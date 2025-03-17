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  4. «Поэтому он здесь». Ребров сделал важное заявление по поводу Ярмоленко
Лига наций
17 марта 2025, 08:17 |
1229
0

«Поэтому он здесь». Ребров сделал важное заявление по поводу Ярмоленко

Ребров поддержал одного из лидеров национальной команды

17 марта 2025, 08:17 |
1229
0
«Поэтому он здесь». Ребров сделал важное заявление по поводу Ярмоленко
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров высказался о ветеране сине-желтых Андрее Ярмоленко перед матчами против Бельгии в Лиге наций.

«Смотрите, когда сейчас была тренировка, то Андрей по пробегу был одним из лучших. Не знаю, кто говорит, что ему кончать нужно – это ему решать. Но он как работал раньше, так работает и сейчас.

Я очень уважаю Андрея, он очень многое сделал для сборной, для Динамо и для украинского футбола в целом. Поэтому он здесь. Он здесь не потому, что он что-то делал раньше. Сейчас, я считаю, он лидер Динамо и помогает бороться за чемпионство», – сказал Ребров.

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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