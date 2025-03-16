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  4. Сколько заработал Ньюкасл за трофей Кубка лиги Англии?
Англия
16 марта 2025, 20:41 |
1553
4

Сколько заработал Ньюкасл за трофей Кубка лиги Англии?

16 марта сороки переиграли Ливерпуль в финале турнира на стадионе Уэмбли

16 марта 2025, 20:41 |
1553
4
Сколько заработал Ньюкасл за трофей Кубка лиги Англии?
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта Ньюкасл выиграл трофей Кубка английской лиги 2024/25.

В финале турнира сороки переиграли Ливерпуль со счетом 2:1. Голами за подопечных Эдди Хау отличились Дэн Берн и Александер Исак, а у мерсисайдцев единственный гол на счету Федерико Кьезы.

За трофей Кубка лиги Ньюкасл заработал 100 тысяч фунтов стерлингов. Ливерпуль получит чек в 50 тысяч. Для сравнения, победитель Кубка Англии заработает 2 миллиона фунтов.

На своем пути к чемпионству сороки, помимо Ливерпуля, переиграли Ноттингем Форест, Уимблдон, Челси, Брентфорд и Арсенал.

Для Ньюкасла этот трофей стал первым за последние 70 лет.

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Ньюкасл Ливерпуль Ливерпуль - Ньюкасл призовые Кубок английской лиги по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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DaVinci
Ньюкасл пройшов важкий шлях до трофею, тому заслужив його цілковито 
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0
Вано Камикадзе
Сороки молодцы, Эдди Хау - хороший тренер 
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0
naverland
Вообще не вижу смысла этого турнира. Только если 19 летних наигрывать. 
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0
Gargantua81
сейчас топовым игрокам за неделю больше платят
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0
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