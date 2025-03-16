Сколько заработал Ньюкасл за трофей Кубка лиги Англии?
16 марта сороки переиграли Ливерпуль в финале турнира на стадионе Уэмбли
16 марта Ньюкасл выиграл трофей Кубка английской лиги 2024/25.
В финале турнира сороки переиграли Ливерпуль со счетом 2:1. Голами за подопечных Эдди Хау отличились Дэн Берн и Александер Исак, а у мерсисайдцев единственный гол на счету Федерико Кьезы.
За трофей Кубка лиги Ньюкасл заработал 100 тысяч фунтов стерлингов. Ливерпуль получит чек в 50 тысяч. Для сравнения, победитель Кубка Англии заработает 2 миллиона фунтов.
На своем пути к чемпионству сороки, помимо Ливерпуля, переиграли Ноттингем Форест, Уимблдон, Челси, Брентфорд и Арсенал.
Для Ньюкасла этот трофей стал первым за последние 70 лет.
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