Сколько заработал Ньюкасл за трофей Кубка лиги Англии?

16 марта Ньюкасл выиграл трофей Кубка английской лиги 2024/25.

В финале турнира сороки переиграли Ливерпуль со счетом 2:1. Голами за подопечных Эдди Хау отличились Дэн Берн и Александер Исак, а у мерсисайдцев единственный гол на счету Федерико Кьезы.

За трофей Кубка лиги Ньюкасл заработал 100 тысяч фунтов стерлингов. Ливерпуль получит чек в 50 тысяч. Для сравнения, победитель Кубка Англии заработает 2 миллиона фунтов.

На своем пути к чемпионству сороки, помимо Ливерпуля, переиграли Ноттингем Форест, Уимблдон, Челси, Брентфорд и Арсенал.

Для Ньюкасла этот трофей стал первым за последние 70 лет.