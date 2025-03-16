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  4. Довбик – третий игрок Ромы в XXI веке по интересному достижению
Италия
16 марта 2025, 19:33 |
378
0

Довбик – третий игрок Ромы в XXI веке по интересному достижению

Артем принес победу своей команде во встрече против «Кальяри»

16 марта 2025, 19:33 |
378
0
Довбик – третий игрок Ромы в XXI веке по интересному достижению
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард «Ромы» Артем Довбик отметился забитым мячом в ворота «Кальяри» и стал третьим игроком клуба в XXI веке, который забил 10 или более голов в дебютном сезоне в Серии А.

16 марта состоялся матч 29-го тура чемпионата Италии между командами «Рома и «Кальяри». Игра завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

До Артема этим достижением отметились лишь Борха Майораль (10) и Тэмми Абрахам (17).

В нынешнем сезоне Довбик сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи. «Волки» располагаются на седьмом месте в таблице чемпионата (14 побед, 7 ничьих, 8 поражений).

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Рома Рим Серия A Кальяри чемпионат Италии по футболу Артем Довбик статистика Тэмми Абрахам Борха Майораль
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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