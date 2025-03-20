Реал выбрал игрока, который унаследует номер легенды
Рауль Асенсио будет играть с четверкой на спине
Мадридский «Реал» возлагает большие надежды на 22-летнего воспитанника центрального защитника Рауля Асенсио.
По информации испанских СМИ, «Реал» планирует скоро продлить контракт с футболистом. Своим стилем игры Асенсио впечатляет руководство «сливочных».
Кроме того, «Реал» планирует отдать Асенсио четвертый игровой номер, под которым ранее играл легенда клуба защитник Серхио Рамос.
Сейчас под четверкой у «Реале» играет австралиец Давид Алаба, однако «Реал» хочет продать его летом.
В этом сезоне Асенсио провел на клубном уровне 40 матчей и сделал два ассиста.
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