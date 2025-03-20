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20 марта 2025, 02:50 |
142
0

Реал выбрал игрока, который унаследует номер легенды

Рауль Асенсио будет играть с четверкой на спине

20 марта 2025, 02:50 |
142
0
Реал выбрал игрока, который унаследует номер легенды
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Мадридский «Реал» возлагает большие надежды на 22-летнего воспитанника центрального защитника Рауля Асенсио.

По информации испанских СМИ, «Реал» планирует скоро продлить контракт с футболистом. Своим стилем игры Асенсио впечатляет руководство «сливочных».

Кроме того, «Реал» планирует отдать Асенсио четвертый игровой номер, под которым ранее играл легенда клуба защитник Серхио Рамос.

Сейчас под четверкой у «Реале» играет австралиец Давид Алаба, однако «Реал» хочет продать его летом.

В этом сезоне Асенсио провел на клубном уровне 40 матчей и сделал два ассиста.

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Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Рауль Асенсио Давид Алаба
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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