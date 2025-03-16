ОФИЦИАЛЬНО. Центрбек Колоса перешел в Котвицу

Клуб второго дивизиона польского футбола «Котвица» Колобжег объявил о подписании 21-летнего центрбека «Колоса» Каталина Кукоша.

Об условиях трансфера не сообщается, но по данным портала Transfermarkt, речь идет о полноценном переходе игрока молодежной сборной Молдовы на правах свободного агента.

Кукош перешел в «Колос» свободным агентом из «Зимбру» летом 2023 года. Успел сыграть за ковалевцев 4 официальных матча, а осенью минувшего года уехал в аренду в «Зимбру», которая изначально была рассчитана на один сезон без опции выкупа.

Два дня назад сообщалось о том, что «Котвица» подписала двух украинских игроков, известных по выступлениям в УПЛ – хавбека Николая Мусолитина и бека Дениса Фаворова.