Разочаровал экспертов. Стала известна оценка Трубина за матч против Риу Аве
Анатолий получил самый низкий балл в команде
16 марта в рамках 26-го тура чемпионата Португалии прошел поединок между «Риу Аве» и «Бенфикой», где «орлы» выступали в роли гостей.
Матч запомнился болельщикам высокой результативностью и удаление на последних секундах. В итоге минимальную победу в противостоянии оформила столичная «Бенфика» – 3:2.
Украинский вратарь Анатолий Трубин отыграл полный поединок в составе «орлов». Выступление украинца совсем не поразило экспертов портала WhoScored, поэтому голкипера наградили самой низкой оценкой в команде – 5.8.
Игроком матча был признан футболист «Бенфики» Оркун Кекчю, отличившийся голом и получивший 8.3 балла.
Оценка матча «Риу Аве» – «Бенфика» от WhoScored
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