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  4. Разочаровал экспертов. Стала известна оценка Трубина за матч против Риу Аве
Португалия
17 марта 2025, 13:26 | Обновлено 17 марта 2025, 13:30
441
0

Разочаровал экспертов. Стала известна оценка Трубина за матч против Риу Аве

Анатолий получил самый низкий балл в команде

17 марта 2025, 13:26 | Обновлено 17 марта 2025, 13:30
441
0
Разочаровал экспертов. Стала известна оценка Трубина за матч против Риу Аве
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

16 марта в рамках 26-го тура чемпионата Португалии прошел поединок между «Риу Аве» и «Бенфикой», где «орлы» выступали в роли гостей.

Матч запомнился болельщикам высокой результативностью и удаление на последних секундах. В итоге минимальную победу в противостоянии оформила столичная «Бенфика» – 3:2.

Украинский вратарь Анатолий Трубин отыграл полный поединок в составе «орлов». Выступление украинца совсем не поразило экспертов портала WhoScored, поэтому голкипера наградили самой низкой оценкой в ​​команде – 5.8.

Игроком матча был признан футболист «Бенфики» Оркун Кекчю, отличившийся голом и получивший 8.3 балла.

Оценка матча «Риу Аве» – «Бенфика» от WhoScored

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Риу Аве Анатолий Трубин WhoScored Оркун Кёкчю
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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