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  4. ВИДЕО. Ингулец открыл счет в матче с Черноморцем
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 13:31 |
755
0

ВИДЕО. Ингулец открыл счет в матче с Черноморцем

Голом отличился Олег Пушкарев

16 марта 2025, 13:31 |
755
0
ВИДЕО. Ингулец открыл счет в матче с Черноморцем
ФК Ингулец. Олег Пушкарев

В воскресенье, 16 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Черноморец».

Команды играют на стадионе «Черноморец» в городе Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч Олександр Соловьян из Киевской области.

На 18-й минуте счет открыл Олег Пушкарев. 1:0 на табло стадиона Черноморец.

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Даниил Кирияка Источник: УПЛ-ТВ
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