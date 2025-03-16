ВИДЕО. Ингулец открыл счет в матче с Черноморцем

В воскресенье, 16 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Черноморец».

Команды играют на стадионе «Черноморец» в городе Одессе.

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Обслуживает матч Олександр Соловьян из Киевской области.

На 18-й минуте счет открыл Олег Пушкарев. 1:0 на табло стадиона Черноморец.