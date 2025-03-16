Украина. Премьер лига16 марта 2025, 13:31 |
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ВИДЕО. Ингулец открыл счет в матче с Черноморцем
Голом отличился Олег Пушкарев
16 марта 2025, 13:31 |
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В воскресенье, 16 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Черноморец».
Команды играют на стадионе «Черноморец» в городе Одессе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч Олександр Соловьян из Киевской области.
На 18-й минуте счет открыл Олег Пушкарев. 1:0 на табло стадиона Черноморец.
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