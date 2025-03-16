Реал готов повторить сумасшедший трансферный рекорд. Это того стоит
Кастелло Лукеба может стать игроком «сливочных»
Французский защитник «РБ Лейпциг» Кастелло Лукеба привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает El Gol Digital.
По информации источника, 22-летний футболист рассматривается руководством испанского гранда как усиление команды на годы вперед. За Кастелло готовы отдать немаленькие деньги, а в его контракте есть пункт об отступных в размере 90 миллионов евро. В случае его активации, трансфер Лукеба повторит рекорд Йошко Гвардиола как самый дорогой переход защитника в истории.
Французский игрок также привлекает внимание огромного количества клубов из АПЛ.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» одержал тяжелую победу в Ла Лиге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поведение Винисиуса надоело товарищам по команде
Украинский защитник провел на поле весь матч