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Испания
16 марта 2025, 12:32 | Обновлено 16 марта 2025, 12:45
1606
0

Реал готов повторить сумасшедший трансферный рекорд. Это того стоит

Кастелло Лукеба может стать игроком «сливочных»

16 марта 2025, 12:32 | Обновлено 16 марта 2025, 12:45
1606
0
Реал готов повторить сумасшедший трансферный рекорд. Это того стоит
Getty Images/Global Images Ukraine. Кастелло Лукеба

Французский защитник «РБ Лейпциг» Кастелло Лукеба привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает El Gol Digital.

По информации источника, 22-летний футболист рассматривается руководством испанского гранда как усиление команды на годы вперед. За Кастелло готовы отдать немаленькие деньги, а в его контракте есть пункт об отступных в размере 90 миллионов евро. В случае его активации, трансфер Лукеба повторит рекорд Йошко Гвардиола как самый дорогой переход защитника в истории.

Французский игрок также привлекает внимание огромного количества клубов из АПЛ.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» одержал тяжелую победу в Ла Лиге.

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Реал Мадрид РБ Лейпциг трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Кастелло Лукеба трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: El Gol Digital
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