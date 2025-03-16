Реал готов повторить сумасшедший трансферный рекорд. Это того стоит

Французский защитник «РБ Лейпциг» Кастелло Лукеба привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает El Gol Digital.

По информации источника, 22-летний футболист рассматривается руководством испанского гранда как усиление команды на годы вперед. За Кастелло готовы отдать немаленькие деньги, а в его контракте есть пункт об отступных в размере 90 миллионов евро. В случае его активации, трансфер Лукеба повторит рекорд Йошко Гвардиола как самый дорогой переход защитника в истории.

Французский игрок также привлекает внимание огромного количества клубов из АПЛ.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» одержал тяжелую победу в Ла Лиге.