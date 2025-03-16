Капитан Ворсклы: «С Рухом нам немного повезло»

Капитан «Ворсклы» Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло полтавчанам победить в гостях «Рух» в поединке 21 тура УПЛ:

«Ворскла» оказалась в трудном турнирном положении и для нас каждый поединок – финальный. Конечно, очень довольны, что удалось вырвать победу у «Руха». Несмотря на то, что львовяне несколько изменили тактическую схему и потери нескольких ведущих игроков, они остаются агрессивной командой, с которой надо быть настороже.

Не могу сказать, что мы действовали образцово у своих владений: в первом тайме хозяева дважды опасно пробивали издали, но обошлось. Хотя в нашей штрафной площади дело до голевых моментов не доходило.

Что помогло склонить чаши весов в свою сторону? Думаю, что у нас было больше желания победить, мы старались в каждом игровом эпизоде бороться до конца. В конце концов, где-то и Фортуна улыбнулась, когда мы забивали победный гол под занавес противостояния.

Помнится, в недавнем матче с «Оболонью» было соперничество на встречных курсах, но киевлянам удалось взять верх. Во Львове была похожая ситуация, однако три очка уже достались «Ворскле», что позволило нам покинуть зону вылета».

Сейчас футболисты «Ворсклы» набрали 21 очко и занимают 12 место в УПЛ.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал минимальную победу команды против «Руха».