Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Ворсклы: «С Рухом нам немного повезло»
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 10:41 | Обновлено 16 марта 2025, 10:42
321
0

Капитан Ворсклы: «С Рухом нам немного повезло»

Игорь Пердута подытожил игру с львовянами

16 марта 2025, 10:41 | Обновлено 16 марта 2025, 10:42
321
0
Капитан Ворсклы: «С Рухом нам немного повезло»
ФК Ворскла Полтава. Игорь Пердута

Капитан «Ворсклы» Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло полтавчанам победить в гостях «Рух» в поединке 21 тура УПЛ:

«Ворскла» оказалась в трудном турнирном положении и для нас каждый поединок – финальный. Конечно, очень довольны, что удалось вырвать победу у «Руха». Несмотря на то, что львовяне несколько изменили тактическую схему и потери нескольких ведущих игроков, они остаются агрессивной командой, с которой надо быть настороже.

Не могу сказать, что мы действовали образцово у своих владений: в первом тайме хозяева дважды опасно пробивали издали, но обошлось. Хотя в нашей штрафной площади дело до голевых моментов не доходило.

Что помогло склонить чаши весов в свою сторону? Думаю, что у нас было больше желания победить, мы старались в каждом игровом эпизоде бороться до конца. В конце концов, где-то и Фортуна улыбнулась, когда мы забивали победный гол под занавес противостояния.

Помнится, в недавнем матче с «Оболонью» было соперничество на встречных курсах, но киевлянам удалось взять верх. Во Львове была похожая ситуация, однако три очка уже достались «Ворскле», что позволило нам покинуть зону вылета».

Сейчас футболисты «Ворсклы» набрали 21 очко и занимают 12 место в УПЛ.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал минимальную победу команды против «Руха».

По теме:
Известны стартовые составы на матч Ингулец – Черноморец
Наставник Пюника рассказал, почему Кулач всего месяц провел в составе клуба
Кривбасс в паузе чемпионата контрольный матч проводить не будет
Игорь Пердута чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Рух - Ворскла инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Футбол | 15 марта 2025, 18:28 21
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины

Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 16 марта 2025, 10:22 0
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 16 марта в 21:45 по Киеву

Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»
Бокс | 15.03.2025, 12:51
Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»
Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Футбол | 15.03.2025, 22:16
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
Футбол | 16.03.2025, 05:03
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
15.03.2025, 04:45 5
Теннис
Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности
Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности
14.03.2025, 15:18 1
Футбол
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
14.03.2025, 09:17 93
Футбол
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
14.03.2025, 09:07 1
Бокс
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
14.03.2025, 11:09
Футбол
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
15.03.2025, 03:45 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем