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  4. Юрий МАКСИМОВ: «Неожиданный гол? Главное – победа»
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 02:56 | Обновлено 16 марта 2025, 03:00
89
0

Юрий МАКСИМОВ: «Неожиданный гол? Главное – победа»

«Ворскла» минимально победила »Рух»

16 марта 2025, 02:56 | Обновлено 16 марта 2025, 03:00
89
0
Юрий МАКСИМОВ: «Неожиданный гол? Главное – победа»
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал минимальную победу команды в матче 21-го тура УПЛ против «Руха» (1:0)

– Вообще мы настраивались на победу, потому что нам уже деваться некуда, мы на дне таблицы, хотелось реабилитироваться.

Мы понимали, что для нас каждое очко – это как глоток воздуха.

Мы видели, как «Рух» играл с «Ингульцом», в силовой футбол, длинными передачами. Самое главное для нас было не дать пространства команде, потому что они очень хорошо выбегают в нападение.

Думаю, что где-то сегодня повезло нам. Погода зимняя пришла, пошел снег, и все те игроки, которых мы настраивали играть, дали отдохнуть им, тем футболистам из южных стран, которые к нам приехали. Не слишком качественный газон был для них.

Мы рассчитывали на Кане. Позже выпустили, у нас Иеде есть. Я очень доволен ребятами, что они смогли переломить ход игры. И где-то нам повезло.

– В то же время у вас сегодня выстрелил игрок, от которого вы, наверное, не очень ожидали, что он может отличиться - Навин Малыш. Что можете сказать о голе и вообще об игре этого игрока?

– Думаю, что это хорошее усиление для нас. Спасибо, что он пришел в нашу команду. Думаю, у него будет хорошая футбольная карьера. Он играет в очень интеллектуальный футбол. Хочу, чтобы он прогрессировал и в дальнейшем. Я понимаю, что он только в аренде у нас, и будет возвращаться в «Динамо». От меня только благодарность ему, дай Бог, чтобы он там играл.

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Александр Сильченко Источник: ФК Ворскла
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