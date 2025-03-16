Один из лучших. Известна оценка Миколенко за матч с Вест Хэмом
Украинский защитник провел на поле весь матч
В субботу, 15 марта, состоялся матч 29-го тура Английской премьер-лиги между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном».
Встречу принимал Гудисон Парк в Ливерпуле.
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Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 7.3 балла из 10 возможных, WhoScored дал Виталию оценку в 7.0. Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал фулбек хозяев Джейк О'Брайен, на счету которого 1 гол и оценка 7.7. WhoScored выделил полузащитника «Вест Хэма» Томаша Соучека. На его счету также 1 гол и оценка 8.0.
Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» с Миколенко сыграл вничью.
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