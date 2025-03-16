Экс-капитан объяснил, как Шовковский изменил Динамо после Луческу

Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк объяснил, как команда сменилась с приходом Александра Шовковского на должность главного тренера «бело-синих», сравнив специалиста с Мирчей Луческу.

«Если быть откровенным, каких-то кардинальных изменений я не могу сказать, что я их вижу. Но единственное, что наверняка отличает, это первое место на этот момент и какие-то, возможно, игры более солиднее даются.

И, по-моему, ощущается более такое психологическое состояние команды в каком-то таком балансе, потому что последний период при Луческе это можно было ощущать через экран, что что-то происходит не то и нужные изменения. Сейчас оно выглядит так ровнее», – сказал Морозюк для YouTube-канала «Динамо».

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 51 турнирный пункт после 21 сыгранного матча.

Ранее лидер клуба УПЛ заявил о желании вернуться в расположение Динамо.