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Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 07:43 | Обновлено 16 марта 2025, 07:45
1242
0

Экс-капитан объяснил, как Шовковский изменил Динамо после Луческу

Николай Морозюк выделил один важный фактор

16 марта 2025, 07:43 | Обновлено 16 марта 2025, 07:45
1242
0
Экс-капитан объяснил, как Шовковский изменил Динамо после Луческу
ФК Динамо Киев. Николай Морозюк

Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк объяснил, как команда сменилась с приходом Александра Шовковского на должность главного тренера «бело-синих», сравнив специалиста с Мирчей Луческу.

«Если быть откровенным, каких-то кардинальных изменений я не могу сказать, что я их вижу. Но единственное, что наверняка отличает, это первое место на этот момент и какие-то, возможно, игры более солиднее даются.

И, по-моему, ощущается более такое психологическое состояние команды в каком-то таком балансе, потому что последний период при Луческе это можно было ощущать через экран, что что-то происходит не то и нужные изменения. Сейчас оно выглядит так ровнее», – сказал Морозюк для YouTube-канала «Динамо».

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 51 турнирный пункт после 21 сыгранного матча.

Ранее лидер клуба УПЛ заявил о желании вернуться в расположение Динамо.

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Николай Морозюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу Александр Шовковский Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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