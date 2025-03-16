Мальорка в компенсированное арбитром время победила Эспаньол
Хозяева поля нацелились на еврокубки
15 марта, в матче 28-го тура Ла Лиги, встречались «Мальорка» и «Эспаньол».
Главным героем и одновременно антигероем этой игры стал косовар Ведат Мурики, который выступает за «Мальорку».
На 53-й минуте Мурики отметился автоголом. Через десять минут он не реализовал пенальти, а на 90+7-й минуте вырвал для «Мальорки» победу.
Еще один гол за хозяев забил Такума Асано.
Аутсайдер лиги «Вальядолид» минимально уступил «Сельте» 0:1. Единственный гол на 83-й минуте с пенальти забил Маркос Алонсо.
Ла Лига. 28-й тур. 15 марта
Мальорка – Эспаньол – 2:1
Голы: Асано, 65, Мурики, 90+7, - Мурики, 53 (автогол)
Ведат Мурики на 62-й минуте не реализовал пенальти.
Видео голов и обзор матча
Вальядолид – Сельта – 0:1
Гол: Алонсо, 83 (пенальти)
Видео голов и обзор матча
События матча
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