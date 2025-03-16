Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальорка в компенсированное арбитром время победила Эспаньол
Чемпионат Испании
Мальорка
15.03.2025 17:15 – FT 2 : 1
Эспаньол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 марта 2025, 04:08 |
5
0

Мальорка в компенсированное арбитром время победила Эспаньол

Хозяева поля нацелились на еврокубки

16 марта 2025, 04:08 |
5
0
Мальорка в компенсированное арбитром время победила Эспаньол
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта, в матче 28-го тура Ла Лиги, встречались «Мальорка» и «Эспаньол».

Главным героем и одновременно антигероем этой игры стал косовар Ведат Мурики, который выступает за «Мальорку».

На 53-й минуте Мурики отметился автоголом. Через десять минут он не реализовал пенальти, а на 90+7-й минуте вырвал для «Мальорки» победу.

Еще один гол за хозяев забил Такума Асано.

Аутсайдер лиги «Вальядолид» минимально уступил «Сельте» 0:1. Единственный гол на 83-й минуте с пенальти забил Маркос Алонсо.

Ла Лига. 28-й тур. 15 марта

Мальорка – Эспаньол – 2:1

Голы: Асано, 65, Мурики, 90+7, - Мурики, 53 (автогол)

Ведат Мурики на 62-й минуте не реализовал пенальти.

Видео голов и обзор матча

Вальядолид – Сельта – 0:1

Гол: Алонсо, 83 (пенальти)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Ведат Мурики (Мальорка).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Такума Асано (Мальорка).
53’
ГОЛ ! Автогол забил Ведат Мурики (Мальорка).
По теме:
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги
ФОТО. Нападающий Реала похвастался дорогим гаджетом от Роналду. Вау
Милан – Комо – 2:1. Россонери снова отыгрались. Видео голов и обзор матча
Эспаньол Ла Лига Мальорка чемпионат Испании по футболу Вальядолид Сельта видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Футбол | 15 марта 2025, 23:15 5
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»

Коуч сделал громкое заявление на пресс-конференции после матча с Вильярреалом

Юрий МАКСИМОВ: «Неожиданный гол? Главное – победа»
Футбол | 16 марта 2025, 02:56 0
Юрий МАКСИМОВ: «Неожиданный гол? Главное – победа»
Юрий МАКСИМОВ: «Неожиданный гол? Главное – победа»

«Ворскла» минимально победила »Рух»

Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Бокс | 15.03.2025, 09:28
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Футбол | 15.03.2025, 13:18
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»
Бокс | 15.03.2025, 12:51
Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»
Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
15.03.2025, 07:51 13
Футбол
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
14.03.2025, 07:47 6
Футбол
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 00:12 47
Теннис
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
14.03.2025, 15:23 23
Футбол
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
15.03.2025, 03:45 3
Бокс
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
14.03.2025, 09:00
Футбол
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
14.03.2025, 09:07 1
Бокс
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем