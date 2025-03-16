Мальорка в компенсированное арбитром время победила Эспаньол

15 марта, в матче 28-го тура Ла Лиги, встречались «Мальорка» и «Эспаньол».

Главным героем и одновременно антигероем этой игры стал косовар Ведат Мурики, который выступает за «Мальорку».

На 53-й минуте Мурики отметился автоголом. Через десять минут он не реализовал пенальти, а на 90+7-й минуте вырвал для «Мальорки» победу.

Еще один гол за хозяев забил Такума Асано.

Аутсайдер лиги «Вальядолид» минимально уступил «Сельте» 0:1. Единственный гол на 83-й минуте с пенальти забил Маркос Алонсо.

Ла Лига. 28-й тур. 15 марта

Мальорка – Эспаньол – 2:1

Голы: Асано, 65, Мурики, 90+7, - Мурики, 53 (автогол)

Ведат Мурики на 62-й минуте не реализовал пенальти.

Видео голов и обзор матча

Вальядолид – Сельта – 0:1

Гол: Алонсо, 83 (пенальти)

Видео голов и обзор матча