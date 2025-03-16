Клубный лазарет Черноморца покинуло шестеро игроков

Впервые во втором круге нынешнего чемпионата УПЛ лазарет одесского «Черноморца» уменьшился до минимума. Если перед предыдущим матчем с житомирским «Полесьем» на больничном находилось восемь футболистов, то за полторы недели, которые прошли с тех пор, их количество уменьшилось до двух.

Причем оба игрока относятся к категории тех, кто из-за тяжелых травм находится вне игры длительное время. Речь идет о полузащитнике Артеме Присяжнюке и его бразильском коллеге по амплуа Жоао Нето, которые в прошлом году получили тяжелые травмы колена. Первый из них получил тяжелую травму еще летом, в период межсезонья, а вот второй травмировался в разгар осенней части сезона.

Как стало известно Sport.ua, Присяжнюк готовился было к возвращению в строй в ближайшее время, однако недавно получил повреждение на той же ноге и нуждается в срочной операции. 19-летний футболист должен отправиться за границу, где его ждет повторная операция. Она состоится в Сербии.

Что же касается Жоао Нето, то период реабилитации он проводит в родной Бразилии под наблюдением опытного физиотерапевта. Вскоре 22-летний футболист планирует вернуться в Украину и возобновить тренировки в составе «Черноморца».

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал возможные изменения руководства клуба.