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Украина. Премьер лига
14 марта 2025, 10:04 | Обновлено 14 марта 2025, 10:05
625
1

Главный тренер Черноморца прокомментировал возможные изменения руководства

Время покажет, слухи это или реальность

14 марта 2025, 10:04 | Обновлено 14 марта 2025, 10:05
625
1
Главный тренер Черноморца прокомментировал возможные изменения руководства
УАФ. Александр Бабич

В последние дни в СМИ стала распространяться информация о возможной смене владельца ФК «Черноморец».

По утверждению источников, одесский клуб может оказаться под опекой армянского бизнесмена Артура Гранца. Понятно, что такая новость не могла остаться без внимания как в футбольных кругах Одессы, так и в самой команде «моряков».

Не влияют ли на футболистов «Черноморца» подобные сообщения и не отвлекают ли они их от работы? Ответ на этот вопрос дал главный тренер одесситов Александр Бабич:

«На информацию о смене руководства никак не реагируем, – сказал он в комментарии для Sport.ua. – Наша задача – не только остаться в Премьер-лиге, но и занять место не ниже, чем в сезоне-2023/24 (тогда «Черноморец» финишировал на 12-м месте в таблице). Мы все профессионалы, поэтому стараемся максимально сконцентрироваться только на нашей игре и результатах».

«Черноморец» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. В его активе 15 очков.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» вскоре может быть продан и якобы уже была достигнута договоренность по этому поводу.

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Александр Бабич инсайд Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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alex belogubko
главное убрать Мисюру и Бабича ---они убили опозорили ЧО
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