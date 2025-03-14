Главный тренер Черноморца прокомментировал возможные изменения руководства

В последние дни в СМИ стала распространяться информация о возможной смене владельца ФК «Черноморец».

По утверждению источников, одесский клуб может оказаться под опекой армянского бизнесмена Артура Гранца. Понятно, что такая новость не могла остаться без внимания как в футбольных кругах Одессы, так и в самой команде «моряков».

Не влияют ли на футболистов «Черноморца» подобные сообщения и не отвлекают ли они их от работы? Ответ на этот вопрос дал главный тренер одесситов Александр Бабич:

«На информацию о смене руководства никак не реагируем, – сказал он в комментарии для Sport.ua. – Наша задача – не только остаться в Премьер-лиге, но и занять место не ниже, чем в сезоне-2023/24 (тогда «Черноморец» финишировал на 12-м месте в таблице). Мы все профессионалы, поэтому стараемся максимально сконцентрироваться только на нашей игре и результатах».

«Черноморец» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. В его активе 15 очков.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» вскоре может быть продан и якобы уже была достигнута договоренность по этому поводу.