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Чемпионат Португалии
Порту
15.03.2025 20:00 – FT 2 : 0
АВС
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Португалия
16 марта 2025, 05:55 | Обновлено 16 марта 2025, 05:56
48
0

Победа над Фамаликау. Спортинг без поражений в чемпионате 13 матчей

Дьекереш забил пенальти

16 марта 2025, 05:55 | Обновлено 16 марта 2025, 05:56
48
0
Победа над Фамаликау. Спортинг без поражений в чемпионате 13 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта были сыграны матчи 26-го тура португальской лиги.

Лидер чемпионата «Спортинг» одержал уверенную победу над «Фамаликау» со счетом 3:1. В первом тайме команды обменялись мячами. Игроки «Спортинга» открыли счет уже на первой минуте.

Во втором тайме хозяева поля остались в меньшинстве, но это не помешало команде убедительно победить.

«Порто» дома разобрался с АВС. Команда забила по одному голу в каждом тайме.

«Санта-Клара» одержала минимальную победу со счетом 1:0 над „Жил Висенте“. С таким же счетом «Брага» одолела «Фаренсе».

Лига Португалии. 26-й тур. 15 марта

Спортинг – Фамаликау – 3:1

Голы: Фреснеда, 1, Дьокереш, 64 (пенальти), Катаму, 88, - Аранда, 35

Удаление: Араухо, 80

Порто – АВС – 2:0

Голы: Мора, 18, Виейра, 61

Жил Висенте – Санта-Клара – 0:1

Гол: Коста, 27

Фаренсе – Брага – 0:1

Гол: Гонсало, 70

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Фамаликау чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Порту Брага Фаренсе Санта-Клара Жил Висенте видео голов и обзор Виктор Дьекереш
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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