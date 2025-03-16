Победа над Фамаликау. Спортинг без поражений в чемпионате 13 матчей
Дьекереш забил пенальти
15 марта были сыграны матчи 26-го тура португальской лиги.
Лидер чемпионата «Спортинг» одержал уверенную победу над «Фамаликау» со счетом 3:1. В первом тайме команды обменялись мячами. Игроки «Спортинга» открыли счет уже на первой минуте.
Во втором тайме хозяева поля остались в меньшинстве, но это не помешало команде убедительно победить.
«Порто» дома разобрался с АВС. Команда забила по одному голу в каждом тайме.
«Санта-Клара» одержала минимальную победу со счетом 1:0 над „Жил Висенте“. С таким же счетом «Брага» одолела «Фаренсе».
Лига Португалии. 26-й тур. 15 марта
Спортинг – Фамаликау – 3:1
Голы: Фреснеда, 1, Дьокереш, 64 (пенальти), Катаму, 88, - Аранда, 35
Удаление: Араухо, 80
Порто – АВС – 2:0
Голы: Мора, 18, Виейра, 61
Жил Висенте – Санта-Клара – 0:1
Гол: Коста, 27
Фаренсе – Брага – 0:1
Гол: Гонсало, 70
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