Нант в меньшинстве одержал победу над Лиллем и другие результаты
Гости ведут борьбу за Лигу чемпионов
15 марта состоялись три матча 26-го тура французской Лиги 1.
«Нант» дома принимал «Лилль». Хозяева хорошо сыграли тактически, и в первом тайме команды голов не забивали.
Второй тайм получился более интересным. На 74-й минуте игроки «Нанта» остались в меньшинстве – красную карточку получил Шарль Кастеллетто.
Несмотря на это, хозяева смогли вырвать победу. На 83-й минуте единственный гол в матче забил Мостафа.
«Монако» на выезде переиграл «Анже». Хозяева сдерживали соперника до 77-й минуты, но сначала забил Мика Бирет, а затем Магнес Аклиуш реализовал пенальти.
«Ланс» одержал минимальную победу над «Ренном» благодаря единственному голу Уэсли Саида.
Лига 1. 26-й тур. 15 марта.
Нант – Лилль – 1:0
Гол: Мостафа, 83
Удаление: Кастеллетто, 74
Видео голов и обзор матча
Анже – Монако – 0:2
Голы: Бирет, 77, Аклиуш, 88 (пенальти)
Видео голов и обзор матча
Ланс – Ренн – 1:0
Гол: Саид, 47
Видео голов и обзор матча
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