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Анже
15.03.2025 20:00 – FT 0 : 2
Монако
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Франция
16 марта 2025, 04:53 |
15
0

Нант в меньшинстве одержал победу над Лиллем и другие результаты

Гости ведут борьбу за Лигу чемпионов

16 марта 2025, 04:53 |
15
0
Нант в меньшинстве одержал победу над Лиллем и другие результаты
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта состоялись три матча 26-го тура французской Лиги 1.

«Нант» дома принимал «Лилль». Хозяева хорошо сыграли тактически, и в первом тайме команды голов не забивали.

Второй тайм получился более интересным. На 74-й минуте игроки «Нанта» остались в меньшинстве – красную карточку получил Шарль Кастеллетто.

Несмотря на это, хозяева смогли вырвать победу. На 83-й минуте единственный гол в матче забил Мостафа.

«Монако» на выезде переиграл «Анже». Хозяева сдерживали соперника до 77-й минуты, но сначала забил Мика Бирет, а затем Магнес Аклиуш реализовал пенальти.

«Ланс» одержал минимальную победу над «Ренном» благодаря единственному голу Уэсли Саида.

Лига 1. 26-й тур. 15 марта.

Нант – Лилль – 1:0

Гол: Мостафа, 83

Удаление: Кастеллетто, 74

Видео голов и обзор матча

Анже – Монако – 0:2

Голы: Бирет, 77, Аклиуш, 88 (пенальти)

Видео голов и обзор матча

Ланс – Ренн – 1:0

Гол: Саид, 47

Видео голов и обзор матча

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Лилль чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Нант Монако Анже Ланс Ренн
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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