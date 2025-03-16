Последствия воздушной тревоги. Тренер Левого берега принял решение

Как стало известно Sport.ua, паузу в УПЛ футболисты «Левого Берега» заполнят контрольным матчем с ЛНЗ. Состоится он в Черкассах 22 марта.

По имеющейся информации, в лазарете киевлян находятся Клим Приходько, бразильский легионер Сидней, а Андрей Якимов занимается по индивидуальной программе.

Наставник Виталий Первак даст возможность продемонстрировать свое умение тем подопечным, у которых было меньше игровой практики после возобновления чемпионата.

После возвращения киевлян из Кривого Рога, где они должны были провести календарный поединок с «Кривбассом», им предоставили три выходных дня.

Пока что «Левый Берег» занимает в УПЛ десятое место, набрав 22 очка.

Ранее мы сообщали, что матч «Левого Берега» в Кривом Роге против «Кривбасса» сыграть не удалось.