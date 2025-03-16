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  4. Последствия воздушной тревоги. Тренер Левого берега принял решение
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 05:30 |
267
0

Последствия воздушной тревоги. Тренер Левого берега принял решение

Команда отдохнет после вояжа в Кривой Рог

16 марта 2025, 05:30 |
267
0
Последствия воздушной тревоги. Тренер Левого берега принял решение
Арена Левый Берег

Как стало известно Sport.ua, паузу в УПЛ футболисты «Левого Берега» заполнят контрольным матчем с ЛНЗ. Состоится он в Черкассах 22 марта.

По имеющейся информации, в лазарете киевлян находятся Клим Приходько, бразильский легионер Сидней, а Андрей Якимов занимается по индивидуальной программе.

Наставник Виталий Первак даст возможность продемонстрировать свое умение тем подопечным, у которых было меньше игровой практики после возобновления чемпионата.

После возвращения киевлян из Кривого Рога, где они должны были провести календарный поединок с «Кривбассом», им предоставили три выходных дня.

Пока что «Левый Берег» занимает в УПЛ десятое место, набрав 22 очка.

Ранее мы сообщали, что матч «Левого Берега» в Кривом Роге против «Кривбасса» сыграть не удалось.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы Левый Берег - Кривбасс Левый Берег - ЛНЗ товарищеские матчи инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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