Последствия воздушной тревоги. Тренер Левого берега принял решение
Команда отдохнет после вояжа в Кривой Рог
Как стало известно Sport.ua, паузу в УПЛ футболисты «Левого Берега» заполнят контрольным матчем с ЛНЗ. Состоится он в Черкассах 22 марта.
По имеющейся информации, в лазарете киевлян находятся Клим Приходько, бразильский легионер Сидней, а Андрей Якимов занимается по индивидуальной программе.
Наставник Виталий Первак даст возможность продемонстрировать свое умение тем подопечным, у которых было меньше игровой практики после возобновления чемпионата.
После возвращения киевлян из Кривого Рога, где они должны были провести календарный поединок с «Кривбассом», им предоставили три выходных дня.
Пока что «Левый Берег» занимает в УПЛ десятое место, набрав 22 очка.
Ранее мы сообщали, что матч «Левого Берега» в Кривом Роге против «Кривбасса» сыграть не удалось.
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