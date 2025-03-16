Артур РЕМЕНЯК: «Уверенность придет, если реализовывать моменты»

Полузащитник львовского «Руха» Артур Ременяк поделился впечатлениями после матча 21-го тура УПЛ, где команад уступила «Ворскле» (0:1).

«Возможно, команду подвела реализация. Нам не хватало точной последней передачи. В общем «Рух» давил, нагнетал обстановку вблизи ворот соперника, особенно во втором тайме. Но мы пропустили гол и он был не совсем логичным, если смотреть на развитие событий.

Да, в первом тайме игровое преимущество было за «Ворсклой», но полтавчане не создавали моментов. Во второй половине игры «Рух» перехватил инициативу, но пропустил – в футболе не всегда следует искать логику. Надо проанализировать причины этого поражения, проработать ошибки и исправить их.

Качество поля из-за погодных условий было не лучшим, из-за чего преобладал силовой футбол. Мы не уступили сопернику в борьбе и выиграли большинство единоборств. У нас в команде молодые игроки, но физически сильные, поэтому не думаю, что проблема была в этом.

Мне сложно назвать, почему нам не удается забивать достаточно голов и побеждать, ведь моменты команда создает. Нам однозначно надо работать над реализацией и это касается не только нападающих, а всех игроков независимо от позиций. Видимо, не хватает уверенности в себе, хотя в целом атмосфера в коллективе хорошая. Думаю, в какой-то игре нам надо реализовать несколько моментов и тогда эта уверенность появится, а результаты – улучшатся», – прокомментировал Ременяк.